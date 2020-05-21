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Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду

Комментариев: 2
Балерина с супругом рассказали о символике своих вышитых нарядов.

Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
пресс-служба

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Артисты балета и по совместительству супружеская пара Александр Стоянов и Екатерина Кухар присоединились к инициативе нарядиться в вышиванку в знак праздника и единения страны. Премьеры балета рассказали о своих любимых вышитых сорочках, на какие события их чаще всего одевают и символах вышивки.

Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
пресс-служба

Екатерина Кухар:

Привлекаю теплые лучи солнца и весны, одев вышиванку на которой расположены цветы анютины глазки — они, как символ весны, поскольку зацветают на лугах одними из первых после таяния снега. Правда в этом году на моей одежде они, как символ лета и хорошей погоды, которой мы так все ждем. К слову об анютиных глазках, цветок имеет еще одно значение, если мужчина их дарит женщине, он словно ей говорит: «Все мои мысли о тебе».

Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
пресс-служба

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Александр Стоянов:

Мои любимые вышитые сорочки – сценические из спектаклей «Лісова пісня» и «Лілея». В жизни также иногда могу одеть, в этом году даже так получилось, что  Новый год праздновал в вышиванке, которую мне подарил Дзидзе на от дизайнера Юлии Магдыч.

Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
пресс-служба

Екатерина Кухар:

У всех членов нашей семьи есть вышиванки, но мне кажется, что у меня их больше всего. Как-то на одном из фотопроектов я одевала старинную вышиванку, у меня был ретро образ в свадебном костюме. Одевала ее очень осторожно и чувствовала себя в ней по-особенному до мурашек.

Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
Как прима-балерина Катерина Кухар в вышиванке привлекала хорошую погоду
пресс-служба

Ранее мы писали, с чем лучше носить вышиванку. 

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов, вышиванка, символы
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.05.2020, 15:35
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гость
Типичный бомж с драными коленями.
гость  (аноним)  21.05.2020, 15:35
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гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы!!!
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