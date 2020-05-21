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Звезда 50 оттенков серого призналась, как борется с депрессией в карантин

Комментариев: 1
Дакота Джонсон отметила, что работает со своим телом и сознанием.

Звезда 50 оттенков серого призналась, как борется с депрессией в карантин
Звезда 50 оттенков серого призналась, как борется с депрессией в карантин
depositphotos

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Сидение дома в самоизоляции действует не только на “простых смертных“, но и на звезд мирового шоу-биза. Так, недавно звезда популярной кинокартины “50 оттенков серого“ и последующих частей трилогии Дакота Джонсон призналась, что карантин угнетает и ее.

В интервью американской журналистке Чесли Крист, 30-летняя актриса призналась, что понимает, почему на людей пагубно влияет самоизоляция.

Мне кажется, что многие чувствуют себя так, словно у них наступает депрессия. Во всем мире сейчас доминируют огромная боль и уныние. Трудно быть все время позитивным, когда мир грустит, он опасен, страшен и одинок, –сказала Джонсон.

Сама же звезда, чтобы не впадать в уныние нагружает свое тело и работает с духовными практиками:

Мне помогают медитация или прогулки. Будьте добрее к своему телу. Эти незначительные вещи в конечном итоге имеют большое значение, – рассказала Дакота в интервью Чесли Крист.

Ранее мы писали, что Дакота Джонсон страдает от психических проблем. 

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Теги: карантин, Дакота Джонсон, 50 оттенков серого, депрессия
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.05.2020, 15:31
Оценка:  0
гость
Она такая же звезда как и я смертный.
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