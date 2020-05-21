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Пышные не только брови: Модель София Хаджипантели засветила грудь на фото

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Греческая знаменитость надела прозрачный наряд и сделала селфи.

Пышные не только брови: Модель София Хаджипантели засветила грудь на фото
Пышные не только брови: Модель София Хаджипантели засветила грудь на фото
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели, которую публика знает благодаря необычной запоминающейся внешности, засветила грудь в прозрачном наряде. В Инстаграм девушка добавила фото, на котором позирует в светлом тоненьком кроп-топе, позволяющем рассмотреть аппетитные прелести модели.

Дополняют образ джинсы, спущенные ниже линии белья, и ярко-розовые волосы. Знаменитые сросшиеся брови модели, которые София частенько подкрашивает, - на этот раз темно-русые. 

Скажите мне что-то на вашем языке, - коротко подписала снимок София.

Пышные не только брови: Модель София Хаджипантели засветила грудь на фото
Пышные не только брови: Модель София Хаджипантели засветила грудь на фото
instagram.com/sophiahadjipanteli

Кроме того, девушка показала в Инстаграм фото куклы, сделанной как ее точная копия:

Пышные не только брови: Модель София Хаджипантели засветила грудь на фото
Пышные не только брови: Модель София Хаджипантели засветила грудь на фото
instagram.com/sophiahadjipanteli

Ранее мы писали, что София Хаджипантели показала фигуру в леопардовом мини-бикини. 

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Теги: София Хаджипантели, грудь, пикантные
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Источник: IVONА bigmir)net

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