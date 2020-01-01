Артистка выставила кадры новой фотосессии в платье с глубоким декольте .

"Образ - бомба": Могилевская в провокационном наряде поразила Сеть instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская показала кадры свежей фотосессии - и очаровала Сеть. В Инстаграм звезда выставила несколько фото, на которых позирует в гримерке перед съемкой.

Наталья одета в облегающее черное платье с корсетным верхом, а на плечах у нее - небольшая меховая пелерина. Дополнили образ темные очки с удлиненными стеклами и прическа с подобранными волосами и игривым локоном на затылке.

Люблю это состояние, когда ты приехал на площадку раньше гримера и все только начинается... , - написала Могилевская.

"Образ - бомба": Могилевская в провокационном наряде поразила Сеть instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Образ - бомба": Могилевская в провокационном наряде поразила Сеть instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Образ - бомба": Могилевская в провокационном наряде поразила Сеть instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Поклонники отметили, что образ Натальи им очень понравился и что звезда просто “секси бомба“:

Яка краса🤩 Наталя, натхнення вам та успіхів👏👏👏👏👏 З нетерпінням чекаємо на нові пісні🤗🌼🌼🌼🌼🌼

Похожи на Диану Гурцкая в 2000х

Шикарная😍😍😍🔥🔥🔥

Бомба😍❤️

Краса неймовірна😍🔥❤️😘💞💋😍🔥❤️😘💞💋

ВЫ ОЧЕНЬ КРУТАЯ,С ВАМИ никто не сравнится 👍👍👍👍❤️❤️❤️

А зачем очки? Можно было бы и красивый макияж, а так на Гурскую похожа. Может в этом была пикантность, не сработало

Секс🔥🔥🔥🔥❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская подразнила пикантным нарядом.

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