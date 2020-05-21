Фанаты рассмотрели на фото Кароль странную деталь .

Ох уж эти догадки: Поклонники заподозрили в беременности Тину Кароль instagram.com/_fantina

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Поклонники Тины Кароль заподозрили артистку в беременности. Обсуждение в Сети вызвала новая публикация с фото, которая появилась в Инстаграм на страничке фан-клуба Кароль.

В кадре Тина позирует рядом с черноволосой девушкой. Звезда одета в белый просторный костюм пижамного типа, поверх которого наброшена флиска. Из-за ракурса и оттопыренной кофты - кажется, что у Тины появился животик. Об этом написали фанаты в комментариях, добавив еще несколько “признаков беременности“.

Кофта Тины: чуть чуть выпирает. Мой мозг: она беременна Помогите мне снова стать нормальным человеком, я скоро с ума сойду со своими догадками 🤪😂

мне тоже показалось, что в положении) И щёчки есть)

И лицо подпухшее - носик увеличенный.

Ох уж эти догадки: Поклонники заподозрили в беременности Тину Кароль instagram.com/_fantina

Часть поклонников просто похвалили снимок и отметили, что Кароль, как всегда очень красива:

Классное фото💗

котёнок такой 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 !!

Какие красоооотки😻😻😻😻

OMG 🔥😍🙊, - написали в Сети.

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