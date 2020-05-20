Знаменитость намазала тело маслом и снялась для рекламы в откровенном комплекте.

Миллиардерша Кайли Дженнер откровенно позировала в белье instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллирадерша Кайли Дженнер взбудоражила фантазию подписчиков в Сети пикантным видео.

В Инстаграм знаменитость показала рекламный ролик, где появилась в откровенном белье нюдового цвета. В кадре красотка растирает по телу массажное масло и выглядит очень соблазнительно.

@kylieskin солнцезащитная линия, которая раньше не выходила 🤍🦋, - написала Кайли.

За несколько часов видео посмотрели более 13, 7 млн. раз.

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