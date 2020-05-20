Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Миллиардерша Кайли Дженнер откровенно позировала в белье

Комментариев: 0
Знаменитость намазала тело маслом и снялась для рекламы в откровенном комплекте.

Миллиардерша Кайли Дженнер откровенно позировала в белье
Миллиардерша Кайли Дженнер откровенно позировала в белье
instagram.com/kyliejenner

Читай также: "Это точно Кайли?": В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа

Самая молодая миллирадерша Кайли Дженнер взбудоражила фантазию подписчиков в Сети пикантным видео.

В Инстаграм знаменитость показала рекламный ролик, где появилась в откровенном белье нюдового цвета. В кадре красотка растирает по телу массажное масло и выглядит очень соблазнительно.

@kylieskin солнцезащитная линия, которая раньше не выходила 🤍🦋, - написала Кайли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@kylieskin unreleased sunscreen campaign 🤍🦋

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

За несколько часов видео посмотрели более 13, 7 млн. раз.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян стала блондинкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кайли Дженнер, знаменитости в бикини, белье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь