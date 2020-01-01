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После громкого скандала Тодоренко получила награду от YouTube

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Украинскую ведущую наградили "Золотой кнопкой".
После громкого скандала Тодоренко получила награду от YouTube
После громкого скандала Тодоренко получила награду от YouTube
instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая сейчас живет в России, похвасталась новым достижением. Даже громкий скандал, в который знаменитость попала месяц назад после негативного высказывания о домашнем насилии, не помешал ей получить награду от YouTube.

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Так, на своей странице в Инстаграм Регина рассказала поклонникам, что на ее канал подписались миллион пользователей Сети. За это видеохостинг наградил ее “Золотой кнопкой“. В публикации Тодоренко поблагодарила своих коллег по шоу “Пятница с Региной“ и, конечно же, самих подписчиков ее ютуб-канала.

“Мы это сделали 💪🏻💪🏻💪🏻 #ЗолотаяКнопка Моя невероятная команда, Мои талантливые коллеги, мое вдохновение, я благодарю каждого из вас за работу над моим шоу «Пятница с Региной» @prtshow 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Теперь на моем канале 1 000 000 подписчиков , и это большая гордость. Миллион интересующихся, думающих, развивающихся личностей, чью поддержку я чувствую каждый день. Без вас этого всего не было бы. ❤️❤️❤️ Впереди на моем ютюб вас ждёт много нового, важного и неожиданного. Держим путь в сторону БРИЛЛИАНТОВОЙ КНОПКИ YOUTUBE. 💎“, - поделилась ведущая.

После громкого скандала Тодоренко получила награду от YouTube
После громкого скандала Тодоренко получила награду от YouTube
Скриншот

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко отдала награду “Женщина года“ жертве домашнего насилия.

 

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivona bigmir)net

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