Украинскую ведущую наградили "Золотой кнопкой".

Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая сейчас живет в России, похвасталась новым достижением. Даже громкий скандал, в который знаменитость попала месяц назад после негативного высказывания о домашнем насилии, не помешал ей получить награду от YouTube.

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Так, на своей странице в Инстаграм Регина рассказала поклонникам, что на ее канал подписались миллион пользователей Сети. За это видеохостинг наградил ее “Золотой кнопкой“. В публикации Тодоренко поблагодарила своих коллег по шоу “Пятница с Региной“ и, конечно же, самих подписчиков ее ютуб-канала.

“Мы это сделали 💪🏻💪🏻💪🏻 #ЗолотаяКнопка Моя невероятная команда, Мои талантливые коллеги, мое вдохновение, я благодарю каждого из вас за работу над моим шоу «Пятница с Региной» @prtshow 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Теперь на моем канале 1 000 000 подписчиков , и это большая гордость. Миллион интересующихся, думающих, развивающихся личностей, чью поддержку я чувствую каждый день. Без вас этого всего не было бы. ❤️❤️❤️ Впереди на моем ютюб вас ждёт много нового, важного и неожиданного. Держим путь в сторону БРИЛЛИАНТОВОЙ КНОПКИ YOUTUBE. 💎“, - поделилась ведущая.

После громкого скандала Тодоренко получила награду от YouTube Скриншот

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко отдала награду “Женщина года“ жертве домашнего насилия.

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