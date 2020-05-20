В ролике показали, как Даша Квиткова и Никита Добрынин обменялись обручальными кольцами.

Как Квиткова и Добрынин стали мужем и женой: В Сети показали трогательное видео instagram.com/nikitadobrynin

В среду, 20 мая, главный герой проекта “Холостяк 9“, ведущий Никита Добрынин и победительница шоу Даша Квиткова официально стали мужем и женой. Влюбленные расписались в киевском ЗАГСе. Паре пришлось отказаться от пышной церемонии из-за карантина.Однако они заверили, что торжество все таки состоится в августе.

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Молодожены уже поделились первыми фотографиями из церемонии бракосочетания. Кроме того, в Сети появилось видео, где 32-летний Никита и 21-летняя Даша обменялись обручальными кольцами. Ролик был опубликован на официальной странице реалити-шоу “Холостяк“.

В ролике Квиткова предстала в коротком белом платье с оголенными плечами и в белых босоножках в тон. А Никита запечатлен в сером клетчатом костюме, белых кроссовках и белой футболке. Влюбленные позировали на фоне стены с надписями “Я тебя люблю“ на разных языках мира.

Напомним, ранее Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына.

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