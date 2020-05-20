Певица отметила, что соскучилась за публикой и показала соблазнительные движения в танце.

Горячая Мишель Андраде станцевала о облегающем костюме и очаровала Сеть instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде очаровала Сеть горячим танцем. В Инстаграм сексапильная артистка выставила видео, на котором появилась в облегающем салатовом наряде и белых кроссовках.

В кадре Мишель ритмично двигается под музыку, демонстрируя отличное чувство ритма. Во время танца девушка соблазнительно двигает бедрами.

Соскучилась за танюлькамиии, решила поставить свою! GANG🔥 still alive - new bang @raemakrae, - подписала публикацию Мишель.

Фолловеры отметили, что Мишель очаровательна и оставили комментарии к видео:

😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥

Ууууу, горячоооооо🔥🔥🔥🔥

Мишеееелька!!! Обожаю тебя ! Самая лучшая 💋💋💋

Какой классный формат 😍🍑🔥

Крутяк 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Это шедевр 👏

Воу воу воу🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде поразила откровенным образом.

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