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Горячая Мишель Андраде станцевала о облегающем костюме и очаровала Сеть

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Певица отметила, что соскучилась за публикой и показала соблазнительные движения в танце.

Горячая Мишель Андраде станцевала о облегающем костюме и очаровала Сеть
Горячая Мишель Андраде станцевала о облегающем костюме и очаровала Сеть
instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде очаровала Сеть горячим танцем. В Инстаграм сексапильная артистка выставила видео, на котором появилась в облегающем салатовом наряде и белых кроссовках.

В кадре Мишель ритмично двигается под музыку, демонстрируя отличное чувство ритма. Во время танца девушка соблазнительно двигает бедрами.

Соскучилась за танюлькамиии, решила поставить свою! GANG🔥 still alive - new bang @raemakrae, - подписала публикацию Мишель.

Фолловеры отметили, что Мишель очаровательна и оставили комментарии к видео: 

  • 😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥
  • Ууууу, горячоооооо🔥🔥🔥🔥 
  • Мишеееелька!!! Обожаю тебя ! Самая лучшая 💋💋💋
  • Какой классный формат 😍🍑🔥
  • Крутяк 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • Это шедевр 👏
  • Воу воу воу🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде поразила откровенным образом.

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Теги: Мишель Андраде, танцы звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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