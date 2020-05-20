Горячая Мишель Андраде станцевала о облегающем костюме и очаровала Сеть
Читай также: Ани Лорак устроила горячие танцы в откровенном наряде - видео
Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде очаровала Сеть горячим танцем. В Инстаграм сексапильная артистка выставила видео, на котором появилась в облегающем салатовом наряде и белых кроссовках.
В кадре Мишель ритмично двигается под музыку, демонстрируя отличное чувство ритма. Во время танца девушка соблазнительно двигает бедрами.
Соскучилась за танюлькамиии, решила поставить свою! GANG🔥 still alive - new bang @raemakrae, - подписала публикацию Мишель.
Фолловеры отметили, что Мишель очаровательна и оставили комментарии к видео:
- 😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥
- Ууууу, горячоооооо🔥🔥🔥🔥
- Мишеееелька!!! Обожаю тебя ! Самая лучшая 💋💋💋
- Какой классный формат 😍🍑🔥
- Крутяк 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
- Это шедевр 👏
- Воу воу воу🔥🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Мишель Андраде поразила откровенным образом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил