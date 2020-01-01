Актриса продемонстрировала стройные ноги и бедра в блестящем наряде .

"Прилунилась": 53-летняя Холли Берри засветила фигуру в откровенном мини instagram.com/halleberry

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Американская актриса 53-летняя Холли Берри - одна из тех женщин, которые не просто талантливы и успешны, а и являются сильным мотиватором для окружающих. Ко всем регалиям кинозвезды стоит обязательно добавить “всегда выглядит на 25“. Знаменитость постоянно занимается спортом и следит за питанием - и результат поистине нереальный - каждое новое фото Берри это услада для глаз и вера в то, что возраст обходит стороной, если очень этого захотеть.

Не исключением стало и новое фото Холли Берри, которое она добавила в Инстаграм. В кадре звезда сидит на полу в коротеньком платье с пайетками и откровенными вырезами по бокам, демонстрируя стройные ноги и бедра.

#MoonFall (прилунилась - с англ.) ... вот и я! ✨, - коротко подписала фото Холли.

"Прилунилась": 53-летняя Холли Берри засветила фигуру в откровенном мини instagram.com/halleberry

Поклонники оценили диско-наряд звезды и отметили в комментариях, что Холли “великолепная королева“.

Ранее мы писали, как Холли Берри поддерживает тело в отличной форме.

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