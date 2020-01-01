Знаменитость показала светлые волосы и покорила Сеть.

Теперь блондинка?: Ким Кардашьян засветилась в наряде с глубоким декольте instagram.com/kimkardashian

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Знаменитая американская Инста-дива, бизнесвумен и дизайнер Ким Кардашьян впечатлила Сеть новым соблазнительным образом. В Инстаграм светская львица выставила фото, на котором появилась со светлыми волосами, уложенными с мокрым эффектом.

Пикантности снимку придает наряд Ким - она позирует в темном шелковом платье с очень глубоким декольте.

Теперь блондинка?: Ким Кардашьян засветилась в наряде с глубоким декольте instagram.com/kimkardashian

В описании Кардашьян никак не прокомментировала изменившийся цвет волос - потому остается только догадываться, правда ли знаменитость решилась на смелый эксперимент. К слову, не так давно Ким выкладывала фото в блондинистом парике и отмечала, что хотела бы попробовать покраситься.

Действительно задумалась о таком ярком блонде, - написала тогда Ким.

Теперь блондинка?: Ким Кардашьян засветилась в наряде с глубоким декольте instagram.com/kimkardashian

В комментариях фолловеры назвали Ким идеальной и очень эффектной девушкой.

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