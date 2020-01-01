Ведущая показала, какие букеты получила в подарок от маленькой дочери.

Известная украинская ведущая, журналистка, писательница и издательница Ольга Фреймут поделилась свежим снимком подросшей младшей дочери.

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На своей странице в Инстаграм Ольга показала фото, где маленькая Евдокия в дождевике и резиновых сапогах срывает цветы в саду. Кроме того звездная мама опубликовала подборку снимков букетов, которые получила в подарок от дочери, которой через месяц исполнится три года.

“Навіть дощ не спинив Євдокію нарвати мені букетик. Я кожен з любов’ю фотографую і зберігаю в окремій колекції телефону. Колись подарую донечці альбом зі світлинами цих квіточок та зілля“, - написала Фреймут.

Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии Скриншот

Инстаграм Ольги Фреймут Скриншот

Инстаграм Ольги Фреймут Скриншот

Инстаграм Ольги Фреймут Скриншот

Инстаграм Ольги Фреймут Скриншот

Инстаграм Ольги Фреймут Скриншот

Инстаграм Ольги Фреймут Скриншот

Инстаграм Ольги Фреймут Скриншот

Инстаграм Ольги Фреймут Скриншот

Инстаграм Ольги Фреймут Скриншот

Ранее Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына.

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