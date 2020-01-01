Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии
Известная украинская ведущая, журналистка, писательница и издательница Ольга Фреймут поделилась свежим снимком подросшей младшей дочери.
Читай также: Ведущая Ольга Фреймут задумалась об уходе из телевидения: В чем причина
На своей странице в Инстаграм Ольга показала фото, где маленькая Евдокия в дождевике и резиновых сапогах срывает цветы в саду. Кроме того звездная мама опубликовала подборку снимков букетов, которые получила в подарок от дочери, которой через месяц исполнится три года.
“Навіть дощ не спинив Євдокію нарвати мені букетик. Я кожен з любов’ю фотографую і зберігаю в окремій колекції телефону. Колись подарую донечці альбом зі світлинами цих квіточок та зілля“, - написала Фреймут.
Ранее Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил