Нана и Соломия выросли красивыми и талантливыми девушками.

20 лет спустя: Как сейчас выглядят дочери убитого журналиста Георгия Гонгадзе facebook.com/shevchyknata

Читай также: День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде

Завтра, 21 мая 2020, украинскому журналисту грузинского происхождения Георгию Гонгадзе исполнился бы 51 год. Основатель и первый главный редактор издания “Украинская правда“ погиб 17 сентября 2000 года, обстоятельства его смерти стали предметом длительного расследования и поводом для протестов против президента Леонида Кучмы.

Супруга погибшего журналиста Мирослава с двумя дочками-близнецами Наной и Соломией в 2001 году переехала в Соединенные Штаты Америки.

Как сейчас выглядят дочери Георгия Гонгадзе и чем они занимаются расскажет Ivona.

Нана и Соломия в детстве facebook.com/myroslava.gongadze

В этом году Нане и Соломии Гонгадзе исполняется 23 года. Девушки продолжают учебу в магистратуре и уже успели зарекомендовать себя как талантливые специалисты в своей области. К тому же, девушки выросли яркими красавицами.

В 2017-м ко Дню рождения дочерей Мирослава Гонгадзе поделилась редким фото девушек, написав трогательное поздравление. На фото можно увидеть, что Нана оставила естественный темный цвет волос, а Соломия стала яркой блондинкой.

К слову, на свежих фото сестер Гонгадзе можно убедиться, что девушки не меняют цвет волос и сейчас.

Недавно Мирослава Гонгадзе поделилась свежим снимком с дочерью Наной.

Мирослава и Нана Гонгадзе facebook.com/myroslava.gongadze

Нана также добавила в Твиттер снимок с мамой. Кроме того, зимой 2020 девушка запостила яркое фото с сестрой Соломией. В кадре девушки одеты в традиционные вышиванки.

Нана и Соломия Гонгадзе twitter.com

Нана и Соломия Гонгадзе twitter.com

Соломия Гонгадзе сейчас живет в Великобритании. Она студентка магистерской программы в The London School of Economics and Political Science. Недавно девушка опубликовала статью о городском самоуправление в Лондоне, которую массово растиражировали в Twitter с положительными отзывами. Соломия Гонгадзе изучает проблемы современных городов как молодежный консультант по вопросам политики в сфере лондонского транспорта.

Соломия Гонгадзе twitter.com

В 2018-м Соломия попала в число ста лучших студенток Великобритании и претендовала на титул самой выдающейся студентки. В то время Соломия Гонгадзе занималась разработкой рекомендаций в сфере политики цифровой обороны.

Также девушка была помощником редактора североамериканского издания “Диалог“ журнала “Политическое сообщество“ Королевского Колледжа Лондона.

В 2016-2017 годах Соломия работала над проектом в авторитетном аналитическом центре Chatham House, делая переводы с украинского языка и участвуя в создании короткого документального фильма о зарождении украинского гражданского общества.

Соломия Гонгадзе twitter.com

В этот же период Соломия стала финалисткой конкурса “Политический идол“ Института политики Лондонского Королевского Колледжа, где представила варианты решения жилищного кризиса в Великобритании.

Ранее девушка была губернатором молодежи Вирджинии.

Соломия Гонгадзе twitter.com

По случаю Дня рождения Герогия Гонгадзе его супруга Мирослава поделилась трогательным видео, смонтированным из архивных фото.

Вспомнить творческий и жизненный путь Георгия можно, посмотрев публикацию:

Ранее мы писали о традициях Дня вышиванки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.