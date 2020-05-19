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"Любимое место дома": Пылкая Каменских записала видео из их с Потапом спальни

Комментариев: 2
Звезда выставила видео, на котором засветилась в соблазнительных образах .

"Любимое место": Пылкая Каменских записала видео из их с Потапом спальни
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских покорила Сеть новым карантинным видео. В Инстаграм звезда выложила ролик, снятый в спальне. Настя показала несколько образов, в которых она регулярно появляется дома. 

В кадре Каменских засветилась в коротенькой розовой пижаме и маске для сна, также Настя снялась в халатике с полотенцем на голове и патчами на лице, а еще с журналом и с оригинальной плетеной прической.

И моя спальня все еще остается лучшим местом во всем доме 😄🛏, - написала Настя.

Поклонники бурно отреагировали на видео, отметив, что Настя шикарно выглядит и как всегда очень сексуальна. 

 

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала яркие кадры со Дня рождения.

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Теги: Настя Каменских, карантин, пижама
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.05.2020, 16:38
Оценка:  0
гость
Когда мы уже увидим, как Настю ебёт Потап?!
гость  (аноним)  20.05.2020, 15:31
Оценка:  0
гость
"Любимое место дома" у нее, это сортир, где она по утрам сильно тужиться страдая от запора с выпирающими венозными венами на лбу без макияжа.
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