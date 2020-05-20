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Жаркий кадр: Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде без белья

Комментариев: 2
Певица засветилась в белом брючном костюме без бюстгальтера .

Жаркий кадр: Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде без белья
Жаркий кадр: Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде без белья
instagram.com/tina_karol

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Певица, ведущая проекта “Танцы со звездами“, член жюри шоу “Голос країни“ и судья нацотбора на Евровидение Тина Кароль подразнила поклонников горячим кадром. В Инстаграм звезда добавила коллаж из двух фото, на которых появилась в расстегнутом белом костюме. Изюминкой образа стало отсутствие бюстгальтера под распахнутым пиджаком.

На первом фото артистка сидит по-турецки, демонстрируя кроваво-красный педикюр, а на втором снимке Тина тянется рукой к невидимому зрителю. Соблазнительный образ звезды дополнили нежный макияж и прическа с мягкими волнами.

Публикацию Кароль оставила без подписи.

Жаркий кадр: Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде без белья
Жаркий кадр: Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде без белья
instagram.com/tina_karol

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Поклонники оставили множество комментариев к снимкам, отметив, что Тина горяча и сексуальна:

  • Lady boss😍❤️
  • горячо 🔥
  • Просто💎
  • Любовь ♥️
  • Чарівна😍😍
  • Какая же ты СИЛЬНО КРАСИВАЯ 😍
  • Потрясающая женщина🖤🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль покорила Сеть чувственным фото.

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Теги: тина кароль, пикантное фото звезд, без белья
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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Даздраперма  (аноним)  20.05.2020, 12:19
Оценка:  0
Даздраперма
почему у неё постоянно рот не закрывается? может к врачу обратиться надо, пока не поздно.
GreenPeace!    20.05.2020, 12:14
Оценка:  0
GreenPeace!
Озабоченная баба уже голая пусть фоткается
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