Жаркий кадр: Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде без белья
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Певица, ведущая проекта “Танцы со звездами“, член жюри шоу “Голос країни“ и судья нацотбора на Евровидение Тина Кароль подразнила поклонников горячим кадром. В Инстаграм звезда добавила коллаж из двух фото, на которых появилась в расстегнутом белом костюме. Изюминкой образа стало отсутствие бюстгальтера под распахнутым пиджаком.
На первом фото артистка сидит по-турецки, демонстрируя кроваво-красный педикюр, а на втором снимке Тина тянется рукой к невидимому зрителю. Соблазнительный образ звезды дополнили нежный макияж и прическа с мягкими волнами.
Публикацию Кароль оставила без подписи.
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Поклонники оставили множество комментариев к снимкам, отметив, что Тина горяча и сексуальна:
- Lady boss😍❤️
- горячо 🔥
- Просто💎
- Любовь ♥️
- Чарівна😍😍
- Какая же ты СИЛЬНО КРАСИВАЯ 😍
- Потрясающая женщина🖤🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль покорила Сеть чувственным фото.
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