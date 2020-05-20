Певица засветилась в белом брючном костюме без бюстгальтера .

Жаркий кадр: Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде без белья instagram.com/tina_karol

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Певица, ведущая проекта “Танцы со звездами“, член жюри шоу “Голос країни“ и судья нацотбора на Евровидение Тина Кароль подразнила поклонников горячим кадром. В Инстаграм звезда добавила коллаж из двух фото, на которых появилась в расстегнутом белом костюме. Изюминкой образа стало отсутствие бюстгальтера под распахнутым пиджаком.

На первом фото артистка сидит по-турецки, демонстрируя кроваво-красный педикюр, а на втором снимке Тина тянется рукой к невидимому зрителю. Соблазнительный образ звезды дополнили нежный макияж и прическа с мягкими волнами.

Публикацию Кароль оставила без подписи.

Жаркий кадр: Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде без белья instagram.com/tina_karol

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Поклонники оставили множество комментариев к снимкам, отметив, что Тина горяча и сексуальна:

Lady boss😍❤️

горячо 🔥

Просто💎

Любовь ♥️

Чарівна😍😍

Какая же ты СИЛЬНО КРАСИВАЯ 😍

Потрясающая женщина🖤🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль покорила Сеть чувственным фото.

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