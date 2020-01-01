Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко показала, как изменилась ее внешность

Комментариев: 0
Голливудская звезда показала, как теперь выглядит без макияжа и прически.
Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко показала, как изменилась ее внешность
Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко показала, как изменилась ее внешность

Читай также: Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг ее заявления о том, что она не украинка

Известная голливудская актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко удивила поклонников сменой имиджа. Во время карантина переболевшая коронавирусом звезда решила поэкспериментировать со своей внешностью и сама сделала себе прямую челку.

Ольга Куриленко без макияжа и прически
Ольга Куриленко без макияжа и прически
Скриншот

А на днях на своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость показала, что ее челка начала сильно кудрявиться. На снимке Ольга позировала в черном свитере, без макияжа и со спутанными волосами.

“Вот такая у меня теперь чёлка 😂“, - подписала кадры Куриленко.

Ольга Куриленко без макияжа и прически
Ольга Куриленко без макияжа и прически
Скриншот

Ольга Куриленко без макияжа и прически
Ольга Куриленко без макияжа и прически
Скриншот

Напомним, ранее голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Куриленко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь