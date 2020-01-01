Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко показала, как изменилась ее внешность

Голливудская звезда показала, как теперь выглядит без макияжа и прически.

Читай также: Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг ее заявления о том, что она не украинка

Известная голливудская актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко удивила поклонников сменой имиджа. Во время карантина переболевшая коронавирусом звезда решила поэкспериментировать со своей внешностью и сама сделала себе прямую челку.

Ольга Куриленко без макияжа и прически Скриншот

А на днях на своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость показала, что ее челка начала сильно кудрявиться. На снимке Ольга позировала в черном свитере, без макияжа и со спутанными волосами.

“Вот такая у меня теперь чёлка 😂“, - подписала кадры Куриленко.

Ольга Куриленко без макияжа и прически Скриншот

Ольга Куриленко без макияжа и прически Скриншот

Напомним, ранее голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​