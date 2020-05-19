"Длится уже не первый год": Экс-жена Сереги рассказала о его зависимости

Полина Ололо шокировала новым заявлением о рэпере.

В конце февраля бывшая супруга известного рэпера Сереги, Полина Ололо сообщила, что подает на экс-мужа в суд. По словам Ололо, исполнитель забрал у нее детей и препятствует их общению с матерью.

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На днях женщина заявила, что не видела детей уже больше ста дней и добавила, что у нее есть доказательства того, что экс-супруг хотел незаконно вывезти за границу сыновей - Платона и Марка. А сегодня, 19 мая, на своей странице в Инстаграм Ололо написала, что Серега уже не перший год страдает от алкогольной зависимости.

“Зависимость Сергея которая длится уже не первый год и выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знают весь наш близкий круг общения. Так же подтвердили что с прошлого проекта “ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ“ его выгнали именно по этой причине. Что бы не быть голословной, этому есть доказательства которые будут фигурировать в суде. Из за искривлённой реальности, человек не может трезво оценивать ситуацию и вообще воспитывать детей который и не воспитывал никогда. Я не могу доверить человеку детей которых на завтрак кормит семечками, от этого просто у меня разрывается сердце“, - написала Полина.

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Кроме того, женщина отметила, что долгое время пыталась не давать много личной информации об артисте в публичных выступлениях, надеясь, что Сергей вернет ей детей или найдет какой-то компромисс.

“Когда я впервые выступила публично, много информации не давала, надеясь, что Сергей одумается, что он делает, вернёт детей или хотя бы найдёт компромисс как можно видеть нам детей и не травмировать их жизнь. Мне четко дали понять, что детей я не увижу. Это переходит все грани дозволенного в жизни маленьких детей и Закона!!!! Вывоз за границу по поддельным документам это уголовная ответственность для него и для нотариуса(конечно мы направили все письма, что бы их остановить)“.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская стала на защиту бывшей жены рэпера Сереги.

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