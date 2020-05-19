Телеведущая показала летние фото в белом монокини .

"Потрясная малышка": Никитюк эротично выгнулась в откровенном купальнике - фото instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк взбудоражила Сеть эффектным фото в купальнике. В Инстаграм знаменитость добавила кадр, сделанный на море.

Леся позирует на корме яхты, одетая в откровенное бело монокини со шнуровкой на боках. Фасон купальника подчеркивает стройную фигуру телеведущей и даже несколько обнажает ее грудь. Дополняют образ широкие черные очки от солнца и браслеты на руках. В описании Леся отметила, что с нетерпением ждет начала сезона.

🌊🌊🌊🙈коли???? - коротко подписала фото Никитюк.

"Потрясная малышка": Никитюк эротично выгнулась в откровенном купальнике - фото instagram.com/lesia_nikituk

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Подписчики похвалили фигуру Леси и снова вспомнили о ее попытках соблазнить актера Джареда Лето:

Обожаю эти ноги

😍stunning babe 😘🔥🔥🔥👍

Леська, ты круче чем Джоли

Джаред Лето обалдеет, когда увидит это фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣

Красуня 😍

Ой ой ой-какая красота красивая👏👏, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила грудь в пикантном наряде.

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