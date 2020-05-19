Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Потрясная малышка": Никитюк эротично выгнулась в откровенном купальнике - фото

Комментариев: 1
Телеведущая показала летние фото в белом монокини .

"Потрясная малышка": Никитюк эротично выгнулась в откровенном купальнике - фото
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: “Пластика лица“: Никитюк изменила внешность на фото - какой хочет быть звезда

Популярная телеведущая Леся Никитюк взбудоражила Сеть эффектным фото в купальнике. В Инстаграм знаменитость добавила кадр, сделанный на море.

Леся позирует на корме яхты, одетая в откровенное бело монокини со шнуровкой на боках. Фасон купальника подчеркивает стройную фигуру телеведущей и даже несколько обнажает ее грудь. Дополняют образ широкие черные очки от солнца и браслеты на руках. В описании Леся отметила, что с нетерпением ждет начала сезона.

🌊🌊🌊🙈коли???? - коротко подписала фото Никитюк.

"Потрясная малышка": Никитюк эротично выгнулась в откровенном купальнике - фото
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Шокировал Лесю Никитюк: Ведущей позвонил актер Джаред Лето - видео

Подписчики похвалили фигуру Леси и снова вспомнили о ее попытках соблазнить актера Джареда Лето:

  • Обожаю эти ноги
  • 😍stunning babe 😘🔥🔥🔥👍
  • Леська, ты круче чем Джоли
  • Джаред Лето обалдеет, когда увидит это фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣
  • Красуня 😍
  • Ой ой ой-какая красота красивая👏👏, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила грудь в пикантном наряде. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, фото в купальнике, море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.05.2020, 16:39
Оценка:  0
гость
Потрясная доска. Скелеты зaeбали. Максимум в рот ей дать а потом настучать елдаком по башке. Чтоб аж шишка выпосла
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь