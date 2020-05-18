"Красотка": Брежнева поразила фигурой после карантина

Певица соблазнительно покрутила бедрами в сценическом костюме.

instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева покорила поклонников идеальной фигурой после 2 месяцев карантина. В Инстаграм артистка выставила видео, на котором соблазнительно станцевала под музыку.

В кадре Брежнева появилась в блестящем сценическом наряде с узкими облегающими брюками и подставленными плечами в стиле 1980-х. В описании заезда отметила, что очень скучает за выступлениями:

Предконцертная ностальгия 🤍

#скучаю

🧷@arutmscw, - написала Брежнева.

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Подписчики отметили. что фигура Брежневой идеальна и похвалили умение звезды держать себя в форме, однако часть фолловеров отметили, что им не пришелся по вкусу костюм Веры:

Ох сколько смотрю на Вас - Вы нереальная!🔥

Красавица 👍

Все мы в зеркале идеальны🔥

Костюм не нравится, плечи как у мужчины....

Всё та же. Секси Вера!!!! 😜👏👍❤️🌹

А я также красиво как вы бёдрами умею раскачивать аудиторию словами 😂

Какая красивая 🔥 только и блестать и нас радовать, - написали в Сети.

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