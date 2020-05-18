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"Красотка": Брежнева поразила фигурой после карантина

Комментариев: 2
Певица соблазнительно покрутила бедрами в сценическом костюме.

instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева покорила поклонников идеальной фигурой после 2 месяцев карантина. В Инстаграм артистка выставила видео, на котором соблазнительно станцевала под музыку.

В кадре Брежнева появилась в блестящем сценическом наряде с узкими облегающими брюками и подставленными плечами в стиле 1980-х. В описании заезда отметила, что очень скучает за выступлениями:

Предконцертная ностальгия 🤍
#скучаю
🧷@arutmscw, - написала Брежнева. 

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Подписчики отметили. что фигура Брежневой идеальна и похвалили умение звезды держать себя в форме, однако часть фолловеров отметили, что им не пришелся по вкусу костюм Веры:

  • Ох сколько смотрю на Вас - Вы нереальная!🔥
  • Красавица 👍
  • Все мы в зеркале идеальны🔥
  • Костюм не нравится, плечи как у мужчины....
  • Всё та же. Секси Вера!!!! 😜👏👍❤️🌹
  • А я также красиво как вы бёдрами умею раскачивать аудиторию словами 😂
  • Какая красивая 🔥 только и блестать и нас радовать, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Соня Киперман в откровенном наряде покорила Сеть.

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Теги: Вера Брежнева, фигура звезд, наряды звезд, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.05.2020, 16:08
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гость
Если раньше не сдохнет, рак у этой сучки будет.
гость  (аноним)  19.05.2020, 16:06
Оценка:  0
гость
У этой шлюxи с Днепродзержинска очень широкие поры не лице, и кожа на шее как после ожогов . Выeбыть её в зал надо с брызгами шоколадного фонтана.
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