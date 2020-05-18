Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Пришлось готовить новый номер": Огневич вспомнила об участии в "Евровидении 2013"

Комментариев: 0
Украинская певица раскрыла малоизвестные детали о ее подготовке к песенному конкурсу.
"Пришлось готовить новый номер": Огневич вспомнила об участии в "Евровидении 2013"
"Пришлось готовить новый номер": Огневич вспомнила об участии в "Евровидении 2013"
instagram.com/zlata.ognevich

Известная украинская исполнительница Злата Огневич, которая в 2013 году представляла нашу страну на “Евровидении“, поделилась с подписчиками интересными фактами о ее участии в конкурсе.

Читай также: “Беги”, но не сбегай: Злата Огневич представила новый трек и видео

Так, 18 мая, артистка написала в Инстаграм, что в этот день 7 лет назад она заняла третье место на “Евровидении“, которое проходило в в шведском городе Мальме. Огневич опубликовала отрывок из выступления, где она исполняет хит “Gravity“.

В описании к ролику певица поблагодарила поклонников и создателей ее песни, номера и платья. Кроме того, Злата призналась, что ее концертные наряды пришлось перешивать из-за ее резкого похудения перед конкурсом. Также звезда рассекретила, что на сцене “Евровидения“ не разрешили показать номер, который ее команда подготовила в Украине. Поэтому пришлось создать новую постановку уже по приезду в Швецию.

“18 Травня!!! 🦋. Саме в цей день пісня #GRAVITY пролунала на конкурсі #Eurovision2013 🔥 Який же був незабутній час! Дякую команді і всім, хто вірив і підтримував Україну в цей день! Талановитий композитор Михайло Некрасов створив музику, а Карен Кавалерян - текст, ми працювали в студіі навіть вночі, щоб усе встигнути! 🤩🙌🏾 Режисер Максим Литвинов зробив усе можливе, щоб Ви бачили гарну картинку з Мальмё, 🎬🎤 а Лёля Литвинова малювала графіку більше місяця, майже 24 години на добу 🎯. Велетня Ігоря привезли з Америки (завдяки Вікторії Некрасовій), шукали спеціальний літак, бо не всі йому підходять 😅 Марина Левченко у своєму готельному номері, вночі, перешивала ВСІ мої концертні вбрання, бо я різко схудла на нервах 🤪😱😱 Тетяна Островерх придумала мої рухи, пластику, при чому, нам не дозволили показати той номер, що готували в Україні, і довелося в Швеції все готувати знову 😳🤭😆 Дякую всій нашій великий делегації і «монтажній»😂😂😎 А ще- найкращім бек-сінгерам ЕВЕР ♥️ Дякую Вам за підтримку! Було яскраво і незабутньо!!! 🥰 Давайте згадаємо, як це БУЛО ✌🏾“, - поделилась воспоминаниями Огневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Саме в цей день пісня #GRAVITY пролунала на конкурсі #Eurovision2013 🔥 Який же був незабутній час! Дякую команді і всім, хто вірив і підтримував Україну 🇺🇦 в цей день! Талановитий композитор Михайло Некрасов @nekrasov.music створив музику, а Карен Кавалерян- текст, ми працювали в студіі навіть вночі, щоб усе встигнути! 🤩🙌🏾 Режисер Максим Литвинов зробив усе можливе, щоб Ви бачили гарну картинку з Мальмё, 🎬🎤 а Лёля Литвинова малювала графіку більше місяця, майже 24 години на добу 🎯. Велетня Ігоря привезли з Америки 🇺🇸 ( завдяки Вікторії Некрасовій @v_nekrasova ), шукали спеціальний літак, бо не всі йому підходять 😅 Марина Левченко @marcha_adaeva у своєму готельному номері, вночі, перешивала ВСІ мої концертні вбрання, бо я різко схудла на нервах 🤪😱😱 Тетяна Островерх @tatyanaostroverkh придумала мої рухи, пластику, при чому, нам не дозволили показати той номер, що готували в Україні, і довелося в Швеції все готувати знову 😳🤭😆 Дякую всій нашій великий делегації і «монтажній»😂😂😎 А ще- найкращім бек-сінгерам ЕВЕР ♥️ Дякую Вам за підтримку! Було яскраво і незабутньо!!! 🥰 Давайте згадаємо, як це БУЛО ✌🏾 . #ZlataOgnevich #ZO #ESC13 #Eurovision

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Напомним, ранее Злата Огневич выпустила балладу на стихи Андрея Хлывнюка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Злата Огневич
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь