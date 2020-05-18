"Пришлось готовить новый номер": Огневич вспомнила об участии в "Евровидении 2013"

Украинская певица раскрыла малоизвестные детали о ее подготовке к песенному конкурсу.

Известная украинская исполнительница Злата Огневич, которая в 2013 году представляла нашу страну на “Евровидении“, поделилась с подписчиками интересными фактами о ее участии в конкурсе.

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Так, 18 мая, артистка написала в Инстаграм, что в этот день 7 лет назад она заняла третье место на “Евровидении“, которое проходило в в шведском городе Мальме. Огневич опубликовала отрывок из выступления, где она исполняет хит “Gravity“.

В описании к ролику певица поблагодарила поклонников и создателей ее песни, номера и платья. Кроме того, Злата призналась, что ее концертные наряды пришлось перешивать из-за ее резкого похудения перед конкурсом. Также звезда рассекретила, что на сцене “Евровидения“ не разрешили показать номер, который ее команда подготовила в Украине. Поэтому пришлось создать новую постановку уже по приезду в Швецию.

“18 Травня!!! 🦋. Саме в цей день пісня #GRAVITY пролунала на конкурсі #Eurovision2013 🔥 Який же був незабутній час! Дякую команді і всім, хто вірив і підтримував Україну в цей день! Талановитий композитор Михайло Некрасов створив музику, а Карен Кавалерян - текст, ми працювали в студіі навіть вночі, щоб усе встигнути! 🤩🙌🏾 Режисер Максим Литвинов зробив усе можливе, щоб Ви бачили гарну картинку з Мальмё, 🎬🎤 а Лёля Литвинова малювала графіку більше місяця, майже 24 години на добу 🎯. Велетня Ігоря привезли з Америки (завдяки Вікторії Некрасовій), шукали спеціальний літак, бо не всі йому підходять 😅 Марина Левченко у своєму готельному номері, вночі, перешивала ВСІ мої концертні вбрання, бо я різко схудла на нервах 🤪😱😱 Тетяна Островерх придумала мої рухи, пластику, при чому, нам не дозволили показати той номер, що готували в Україні, і довелося в Швеції все готувати знову 😳🤭😆 Дякую всій нашій великий делегації і «монтажній»😂😂😎 А ще- найкращім бек-сінгерам ЕВЕР ♥️ Дякую Вам за підтримку! Було яскраво і незабутньо!!! 🥰 Давайте згадаємо, як це БУЛО ✌🏾“, - поделилась воспоминаниями Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич выпустила балладу на стихи Андрея Хлывнюка.

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