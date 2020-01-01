Звезда выставила фото Сони Плакидюк и очаровала Сеть.

Астафьева показала эффектный кадр с фотографом, которая снимает ее обнаженной пресс-служба

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Популярная певица, модель Даша Астафьева очаровала Сеть новой публикацией. В Инстаграм звезда выставила снимок fashion-фотографа Сони Плакидюк, которая часто работает с Дашей, создавая ее смелые и очень сексуальные образы. К слову, нагишом Астафьеву фотографирует именно Соня.

В кадре fashion-фотограф появилась в бело-золотистом пышном платье, а дополнили образ коричневые банты на шее и поясе, очки с зелеными стеклами и серьги с крупными зелеными камнями.

Мое вдохновение, - подписала фото Астафьева.

Астафьева показала эффектный кадр с фотографом, которая снимает ее обнаженной instagram.com/da_astafieva

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К слову, Соня Плакидюк как эксперт проекта “Топ-модель по-украински“ приняла участие в спецпроекте “Нового канала“ Эксперты на карантине, который выходит в YouTube. Там fashion-фотограф рассказала, что делает, если по каким-то причинам не может отдать клиенту снимки

У каждого фотографа была ситуация, когда все сделанные фотографии пропадают. Иногда жесткие диски, на которых хранятся снимки, просто ломаются и говорят тебе: «Пока, малышка», — объяснила эксперт.

Хотя это ситуация не из приятных, но выход из нее есть. Главное — не «морозиться» от клиента, а честно с ним поговорить.

Я всегда делаю резервное копирование, но если вдруг что-то случится, то чистосердечно во всем признаюсь клиенту, объясню ему ситуацию и предложу переснять фото, — говорит Соня. — Это ситуация, к которой любой нормальный фотограф должен быть готов.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева очаровала Сеть нежной фотосессией.

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