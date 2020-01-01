Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Астафьева показала эффектный кадр с фотографом, которая снимает ее обнаженной

Комментариев: 0
Звезда выставила фото Сони Плакидюк и очаровала Сеть.

Астафьева показала эффектный кадр с фотографом, которая снимает ее обнаженной
Астафьева показала эффектный кадр с фотографом, которая снимает ее обнаженной
пресс-служба

Читай также: “Возвращаюсь в йогу“: Сексапильная Астафьева в позе дерева очаровала Сеть

Популярная певица, модель Даша Астафьева очаровала Сеть новой публикацией. В Инстаграм звезда выставила снимок fashion-фотографа Сони Плакидюк, которая часто работает с Дашей, создавая ее смелые и очень сексуальные образы. К слову, нагишом Астафьеву фотографирует именно Соня.

В кадре fashion-фотограф появилась в бело-золотистом пышном платье, а дополнили образ коричневые банты на шее и поясе, очки с зелеными стеклами и серьги с крупными зелеными камнями.

Мое вдохновение, - подписала фото Астафьева.

Астафьева показала эффектный кадр с фотографом, которая снимает ее обнаженной
Астафьева показала эффектный кадр с фотографом, которая снимает ее обнаженной
instagram.com/da_astafieva

Читай также: В белье и с крыльями: Астафьева взбудоражила Сеть новыми фото

К слову, Соня Плакидюк как эксперт проекта “Топ-модель по-украински“ приняла участие в спецпроекте “Нового канала“ Эксперты на карантине, который выходит в YouTube. Там fashion-фотограф рассказала, что делает, если по каким-то причинам не может отдать клиенту снимки

У каждого фотографа была ситуация, когда все сделанные фотографии пропадают. Иногда жесткие диски, на которых хранятся снимки, просто ломаются и говорят тебе: «Пока, малышка», — объяснила эксперт.

Хотя это ситуация не из приятных, но выход из нее есть. Главное — не «морозиться» от клиента, а честно с ним поговорить.

Я всегда делаю резервное копирование, но если вдруг что-то случится, то чистосердечно во всем признаюсь клиенту, объясню ему ситуацию и предложу переснять фото, — говорит Соня. — Это ситуация, к которой любой нормальный фотограф должен быть готов.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева очаровала Сеть нежной фотосессией. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева, Соня Плакидюк, фотограф
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь