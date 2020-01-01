Певица сфотографировалась в коротких шортах, стоя на коленях.

"Стиль собачки?": Каменских подразнила поклонников пикантным кадром instagram.com/kamenskux

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Популярная украинская певица Настя Каменских раздразнила фантазию поклонников пикантным фото. В Инстаграм звезда добавила “постельный“ снимок. В кадре она появилась в коротеньких белых шортиках и такой же блузе. Каменских стоит на кровати на коленях, выставив вперед руки и сложив губы как для поцелуя.

Хорошего дня друзья 🤗 ♥, - подписала фото Настя.

"Стиль собачки?": Каменских подразнила поклонников пикантным кадром instagram.com/kamenskux

"Стиль собачки?": Каменских подразнила поклонников пикантным кадром instagram.com/kamenskux

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Фолловеры оставили к снимках множество комплиментов в комментариях, отметив, что Каменских - просто “огонь“:

Оч классная 🔥

Так сильно люблю,что встала в такую позу 🙈🙈🙈

Все твои фотки красивые😍😍❤️❤️

Это стиль собачки) ауф 😅

Хороший прогибчик 🤪😊

Прелесть🔥🔥🔥🔥

Оба фото просто 🔥🔥🔥

Какая прелесть 🥰 Анастасия , вы потрясающая , с каждым днём красивее и красивее , восхищаюсь 👏🏻

Ты красивая. И красота твоя настоящая)))😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских выпустила клип на трогательный трек “Воспоминания“.

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