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"Стиль собачки?": Каменских подразнила поклонников пикантным кадром

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Певица сфотографировалась в коротких шортах, стоя на коленях.

"Стиль собачки?": Каменских подразнила поклонников пикантным кадром
instagram.com/kamenskux

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Популярная украинская певица Настя Каменских раздразнила фантазию поклонников пикантным фото. В Инстаграм звезда добавила “постельный“ снимок. В кадре она появилась в коротеньких белых шортиках и такой же блузе. Каменских стоит на кровати на коленях, выставив вперед руки и сложив губы как для поцелуя.

Хорошего дня друзья 🤗 ♥, - подписала фото Настя. 

"Стиль собачки?": Каменских подразнила поклонников пикантным кадром
instagram.com/kamenskux

"Стиль собачки?": Каменских подразнила поклонников пикантным кадром
instagram.com/kamenskux

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Фолловеры оставили к снимках множество комплиментов в комментариях, отметив, что Каменских - просто “огонь“:

  • Оч классная 🔥
  • Так сильно люблю,что встала в такую позу 🙈🙈🙈
  • Все твои фотки красивые😍😍❤️❤️
  • Это стиль собачки) ауф 😅
  • Хороший прогибчик 🤪😊
  • Прелесть🔥🔥🔥🔥
  • Оба фото просто 🔥🔥🔥
  • Какая прелесть 🥰 Анастасия , вы потрясающая , с каждым днём красивее и красивее , восхищаюсь 👏🏻
  • Ты красивая. И красота твоя настоящая)))😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских выпустила клип на трогательный трек “Воспоминания“. 

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Теги: Настя Каменских, постель, пикантное фото звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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