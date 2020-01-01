"Стиль собачки?": Каменских подразнила поклонников пикантным кадром
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Популярная украинская певица Настя Каменских раздразнила фантазию поклонников пикантным фото. В Инстаграм звезда добавила “постельный“ снимок. В кадре она появилась в коротеньких белых шортиках и такой же блузе. Каменских стоит на кровати на коленях, выставив вперед руки и сложив губы как для поцелуя.
Хорошего дня друзья 🤗 ♥, - подписала фото Настя.
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Фолловеры оставили к снимках множество комплиментов в комментариях, отметив, что Каменских - просто “огонь“:
- Оч классная 🔥
- Так сильно люблю,что встала в такую позу 🙈🙈🙈
- Все твои фотки красивые😍😍❤️❤️
- Это стиль собачки) ауф 😅
- Хороший прогибчик 🤪😊
- Прелесть🔥🔥🔥🔥
- Оба фото просто 🔥🔥🔥
- Какая прелесть 🥰 Анастасия , вы потрясающая , с каждым днём красивее и красивее , восхищаюсь 👏🏻
- Ты красивая. И красота твоя настоящая)))😍😍😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских выпустила клип на трогательный трек “Воспоминания“.
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