Журнал Viva! показал видео со съемок фотосессии Оли Поляковой.

Полякова в образе Елизаветы II: В Сети показали бекстейдж фотосъемки для известного глянца instagram.com/polyakovamusic

В Сети опубликовали видео из бекстейджа фотосессии известной украинской певицы, актрисы и ведущей Оли Поляковой для популярного глянца Viva!.

Читай также: “После блинов, пицц, пасок“: Полякова показала, как сейчас выглядит ее фигура

Так, на официальной странице журнала в Инстаграм появилось несколько роликов, где исполнительница предстала в образе королевы Елизаветы II. Фотосъемка прошла полгода назад в загородном доме Поляковой.

Ранее Полякова честно призналась, делала ли пластические операции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​