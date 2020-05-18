Полякова в образе Елизаветы II: В Сети показали бекстейдж фотосъемки для известного глянца
В Сети опубликовали видео из бекстейджа фотосессии известной украинской певицы, актрисы и ведущей Оли Поляковой для популярного глянца Viva!.
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Так, на официальной странице журнала в Инстаграм появилось несколько роликов, где исполнительница предстала в образе королевы Елизаветы II. Фотосъемка прошла полгода назад в загородном доме Поляковой.
Оля Полякова @polyakovamusic несколько раз блистала на обложках Viva!🌠В этом году изданию исполнилось 15 лет, и мы решили вспомнить приятные моменты съемок. Например, эту фотосессию снимали полтора года назад в загородном поместье певицы, а сама Полякова примерила на себя роль Королевы😍 #оляполякова
Ранее Полякова честно призналась, делала ли пластические операции.
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