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Полякова в образе Елизаветы II: В Сети показали бекстейдж фотосъемки для известного глянца

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Журнал Viva! показал видео со съемок фотосессии Оли Поляковой.
Полякова в образе Елизаветы II: В Сети показали бекстейдж фотосъемки для известного глянца
Полякова в образе Елизаветы II: В Сети показали бекстейдж фотосъемки для известного глянца
instagram.com/polyakovamusic

В Сети опубликовали видео из бекстейджа фотосессии известной украинской певицы, актрисы и ведущей Оли Поляковой для популярного глянца Viva!.

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Так, на официальной странице журнала в Инстаграм появилось несколько роликов, где исполнительница предстала в образе королевы Елизаветы II. Фотосъемка прошла полгода назад в загородном доме Поляковой.

Ранее Полякова честно призналась, делала ли пластические операции.

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Теги: Оля Полякова, Елизавета II
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Источник: Ivona bigmir)net

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