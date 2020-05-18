Педагоги Школы леди отправили одну девушку домой, а четырех – в Азию.

Не досчитались в аэропорту: кто покинул реалити "Від пацанки до панянки" пресс-служба

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В начале 14-й недели участницы реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) не знали, каким составом попадут в полуфинал. Это выяснилось только в аэропорту. Вместо билета на Шри-Ланку Катюша Большакова получила билет домой.

– Благодарна всем на проекте – и педагогам, и участницам, и съемочной группе. Это был полезный опыт, который изменил меня, – сквозь слезы улыбалась Катюша. – Я много работала над собой в Школе леди. Дальше меня ждет лучшая жизнь: будет только круче и интереснее. Обидно вылететь за несколько шагов до финала, но ничего не поделаешь. Значит, так было надо.

Не досчитались в аэропорту: кто покинул реалити "Від пацанки до панянки" пресс-служба

– На Шри-Ланке проходила борьба за участие в финале, каждая девушка показала, на что способна, – говорит дворецкий Школы леди Алексей Свинторжицкий. – Вчетвером «пацанки» прошли не одно приключение. Я верил, что они справятся с самостоятельным путешествием. Однако к нашей следующей встрече их должно остаться трое.

Покорять Азию улетели: Настя #Мивина Иваненко, Вика #Боксерша Алехина, Женя #Батюшка Мазур, Юля #Бандитка Чигринец.

Не досчитались в аэропорту: кто покинул реалити "Від пацанки до панянки" пресс-служба

Новый канал оставил интригу относительно состава финалисток. Одна из девушек покинет проект на финальной неделе за шаг до выпускного бала в Школе леди. Кто это будет, а кому достанется золотая брошка Феникса и сто тысяч гривен выигрыша – смотрите в финале реалити «Від пацанки до панянки» в следующий понедельник, 25 мая, в 19:00 на Новом канале.

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