Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Три вещи, которые делают счастливой": Супруга Комарова очаровала архивным фото

Комментариев: 0
Александра Кучеренко показала фото из Парижа .

instagram.com/aakucherenko

Читай также: “Такой меня узнаете?“: Жена Комарова показала фото, на которых ей 17

Жена популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова очаровала Сеть архивным фото из Парижа. В Инстаграм телеведущая Александра Кучеренко выставила снимок, на котором позирует в черном дутом пальто под большим черным зонтом.

В руке Александра держит рожок с разноцветным французским мороженым и широко улыбается. В описании телеведущая отметила, что мороженое и эмоции способны сделать прекрасным даже дождливый день. 

Любовь, хорошее настроение и мороженое делают прекрасным даже самый дождливый день)) Даже если вы не в Париже😁 А в каком месте вам сейчас больше всего хотелось бы оказаться? - написала Саша.

instagram.com/aakucherenko

Ранее мы писали, что Алесандра Кучеренко очаровала Сеть фото с мужем. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров, Париж, счастье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь