"Три вещи, которые делают счастливой": Супруга Комарова очаровала архивным фото

Александра Кучеренко показала фото из Парижа .

instagram.com/aakucherenko

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Жена популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова очаровала Сеть архивным фото из Парижа. В Инстаграм телеведущая Александра Кучеренко выставила снимок, на котором позирует в черном дутом пальто под большим черным зонтом.

В руке Александра держит рожок с разноцветным французским мороженым и широко улыбается. В описании телеведущая отметила, что мороженое и эмоции способны сделать прекрасным даже дождливый день.

Любовь, хорошее настроение и мороженое делают прекрасным даже самый дождливый день)) Даже если вы не в Париже😁 А в каком месте вам сейчас больше всего хотелось бы оказаться? - написала Саша.

instagram.com/aakucherenko

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