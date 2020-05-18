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"Так я отдыхаю": Снежана Бабкина поразила Сеть необычным фото с мужем

Комментариев: 0
Актриса показала, как Сергей Бабкин помогает ей расслабляться.

"Так я отдыхаю": Снежана Бабкина поразила Сеть необычным фото с мужем
instagram.com/snezhana_babkina

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Жена украинского артиста, экс-участника дуэта 5'Nizza Сергея Бабкина умилила Сеть необычным домашним фото. В Инстаграм актриса театра, мать троих детей Снежана Бабкина показала, как муж помогает ей расслабляться после работы по дому.

В кадре Сергей стоит на кухне, присев и закрыв глаза, и держит супругу у себя на бедрах. Голова Снежаны опущена, а глаза также прикрыты. В подписи актриса отметила, что такая сцена абсолютно обычна для их семьи. 

Абсолютно бытовая фотография с совершенно не бытовыми взаимоотношениями💕 Так я отдыхаю, когда устаю резать салат🥬🥒🍅🌶 @babkin_official #стульчик #снежанабабкина #сергейбабкин #кухня #ужин #выходные, - написала Бабкина. 

"Так я отдыхаю": Снежана Бабкина поразила Сеть необычным фото с мужем
instagram.com/snezhana_babkina

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Подписчики похвалили отношения в семье бабкиных и назвали их “волшебным семейством“:

  • Кажется что Серёга сидит у тебя на спине, а ты его держишь )))
  • И понятно, что это не просто картинка, а за этой картинкой стоит огромный труд над отношениями и работа ❤️🔥
  • Вы прекрасны ♥️просто знайте, что вы особенные
  • Хороший стульчик😃Главное практичный и удобный🤞
  • Какие у вас волшебные отношения
  • Вот как выглядит настоящая поддержка!!!, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Снежана Бабкина возмутила Сеть снимком с туалетной бумагой. 

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, йога, любовь, семьи звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.05.2020, 16:30
Оценка:  0
гость
Та нам ка-то по-х-у-й как ты отдыхаешь
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