"Так я отдыхаю": Снежана Бабкина поразила Сеть необычным фото с мужем
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Жена украинского артиста, экс-участника дуэта 5'Nizza Сергея Бабкина умилила Сеть необычным домашним фото. В Инстаграм актриса театра, мать троих детей Снежана Бабкина показала, как муж помогает ей расслабляться после работы по дому.
В кадре Сергей стоит на кухне, присев и закрыв глаза, и держит супругу у себя на бедрах. Голова Снежаны опущена, а глаза также прикрыты. В подписи актриса отметила, что такая сцена абсолютно обычна для их семьи.
Абсолютно бытовая фотография с совершенно не бытовыми взаимоотношениями💕 Так я отдыхаю, когда устаю резать салат🥬🥒🍅🌶 @babkin_official #стульчик #снежанабабкина #сергейбабкин #кухня #ужин #выходные, - написала Бабкина.
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Подписчики похвалили отношения в семье бабкиных и назвали их “волшебным семейством“:
- Кажется что Серёга сидит у тебя на спине, а ты его держишь )))
- И понятно, что это не просто картинка, а за этой картинкой стоит огромный труд над отношениями и работа ❤️🔥
- Вы прекрасны ♥️просто знайте, что вы особенные
- Хороший стульчик😃Главное практичный и удобный🤞
- Какие у вас волшебные отношения
- Вот как выглядит настоящая поддержка!!!, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Снежана Бабкина возмутила Сеть снимком с туалетной бумагой.
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