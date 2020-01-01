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"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала соблазнительным кадром

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Украинская певица в пикантном наряде заявила, что приготовила для фанов "особенные сюрпризы".
"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала соблазнительным кадром
"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала соблазнительным кадром
instagram.com/tina_karol

Украинская исполнительница, ведущая “Танцев со звездами“, тренер шоу “Голос країни“ и судья Нацотбора на “Евровидение 2020“ Тина Кароль продолжает радовать поклонников соблазнительными фотосессиями.

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Так, на этот раз на странице звезды в Инстаграм в разделе Сторис появился пикантный кадр, где Тина предстала в полупрозрачном платье-кольчуге серебристого цвета.

Новый снимок Кароль дополнила интригующей подписью. Певица намекнула, что готовит поклонникам особенные сюрпризы. Знаменитисть заявила, что расскажет фанам о том, о чем долго молчала.

“Сцена – моя страсть, покой – мое вдохновение. Я приготовила вам особенные сюрпризы о том, о чем молчала много лет“, - написала Кароль.

Тина Кароль заинтриговала соблазнительным кадром
Тина Кароль заинтриговала соблазнительным кадром
Скриншот

Напомним, ранее Дан Балан запостил видео из спальни Тины Кароль.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona bigmir)net

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