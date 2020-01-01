Артистка расписала, как правильно себя хвалить, чтобы стать более привлекательным в собственных глазах.

"Я самая!": Седокова показала горячий look и раскрыла секрет уверенности в себе instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками секретом, как стать уверенной в себе и собственной привлекательности. В Инстаграм Анна добавила эффектное фото, на котором позирует в латексном кроп-топе и клеенчатых брюках. Образ Седоковой дополнили крупные серьги и браслеты, а также яркий макияж.

В посте, сопровождающем фото, Анна отметила, что практикует аффирмации - позитивные утверждения в свой адрес, которые помогают внушить себе нужное настроение.

Я самая очаровательная и привлекательная! Или как быстро стать уверенной в себе 👇🏻

В XIX-XX веке французский учёный Эмил Куэ выдвинул теорию. Он говорил, что если особа будет каждый день повторять одну и ту же реплику, то она будет определять его отношение к своей личности. Поэтому в дальнейшем эти слова для человека становятся истиной.

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И мне конечно хочется так же зафукать и не верить в действие, но почему подходя к зеркалу я концентрируюсь на своих изъянах? Почему я позволяю 24/7 держать в голове какую то чушь о том, что кто-то сказал или написал, и почему бы не попробовать повторять что то хорошее?

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Готовясь к этому посту я прочла, что позитивные аффирмации — это тот «глоток воды», который нужно держать во рту целый день, - написала звезда.

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Далее артистка привела примеры действенных аффирмаций и призвала подписчиц практиковать их каждый день:

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«Я счастлива» «Я любима» «Я люблю» «У меня отличная работа и кайфовая жизнь»

«Успех мое второе имя» «Я притягиваю к себе деньги, как магнит» «Я расцветаю с каждым днём» «Деньги приходят ко мне легко»

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В поиске миллион вариантов, важно найти свою и быть с ней согласным. Я вчера практиковалась и поняла, что «Я худая» как то не очень у меня выходит 😂 «Я с каждым днём становлюсь идеальнее для себя» подходит больше 🤘🏼

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Одного раза не достаточно

Нужно повторить 30, а лучше написать.Ещё есть теория, что в аффирмациях можно говорить не только Я. А ещё «Она» или «Ты». Так мы говорим с нашим внутренним ребёнком. «Ты красива» «Ты счастлива» Мне отозвалось.

Попроси близких почаще говорить о том, что ты классная ❤️ Напиши на бумажках и поставь заставку на телефон.

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Я твоя близкая и не люблю ждать, надо действовать. Я хочу сказать тебе сейчас:

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ТЫ красивая! ТЫ умная!

ТЫ успешный! ТЫ счастливый!

ЭТО ЛЕТО БУДЕТ НЕВЕРОЯТНЫМ!❤️, - написала звезда.

"Я самая!": Седокова показала горячий look и раскрыла секрет уверенности в себе instagram.com/annasedokova

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