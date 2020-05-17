"Трешачок": Алина Гросу похвасталась новым образом
Известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась с поклонниками результатами очередного эксперимента со своей внешностью. Звезда похвасталась новым стилем.
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На своей странице в Инстаграм 24-летняя артистка опубликовала короткое видео, где она предстала в мужском образе. В ролике Алина позировала в смокинге и с короткими волосами под знаменитый хит корейского исполнителя PSY - “Gentleman“.
“Трешачок из #ТикТока😋 #gentlemen style 🎩 Или идёт только мужчинам?))) 👨🏻👨🏻👨🏻“, - поинтересовалась в подписчиков Гросу.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию певицы:
- Ты нереально красивая, муж должен гордиться, что такую няшку взял себе в жены)))
- Очень сексуально 🔥
- Super девочка, как же я вас люблю и ваши песни 😍😍😍
- Аліна ти ваууууу👏
- Ну стильно же😍 красотка😍
Напомним, ранее Алина Гросу прокомментировала слухи о пластике.
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