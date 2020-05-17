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"Трешачок": Алина Гросу похвасталась новым образом

Комментариев: 1
24-летняя артистка поразила сменой имиджа.
"Трешачок": Алина Гросу похвасталась новым образом
"Трешачок": Алина Гросу похвасталась новым образом
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась с поклонниками результатами очередного эксперимента со своей внешностью. Звезда похвасталась новым стилем.

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На своей странице в Инстаграм 24-летняя артистка опубликовала короткое видео, где она предстала в мужском образе. В ролике Алина позировала в смокинге и с короткими волосами под знаменитый хит корейского исполнителя PSY - “Gentleman“.

“Трешачок из #ТикТока😋 #gentlemen style 🎩 Или идёт только мужчинам?))) 👨🏻👨🏻👨🏻“, - поинтересовалась в подписчиков Гросу.

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию певицы:

  • Ты нереально красивая, муж должен гордиться, что такую няшку взял себе в жены)))
  • Очень сексуально 🔥
  • Super девочка, как же я вас люблю и ваши песни 😍😍😍
  • Аліна ти ваууууу👏
  • Ну стильно же😍 красотка😍

Напомним, ранее Алина Гросу прокомментировала слухи о пластике.

 

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
eremol    18.05.2020, 14:23
Оценка:  +1
eremol
капец...какая она известная украинская певица? шлюшка московская
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