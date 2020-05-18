Экс-жена Сереги заявила, что рэпер хочет незаконно вывести детей за границу

Полина Ололо призналась, что уже 113 дней не видела сыновей.

В конце февраля бывшая супруга белорусского и украинского рэпера Сереги, Полина Ололо сообщила, что подает на экс-мужа в суд. По словам Ололо, исполнитель забрал у нее детей и препятствует их общению с матерью.

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А на днях Полина поделилась новыми шокирующими подробностями о конфликте с Сергеем. На своей странице в Инстаграм женщина рассказала, что три недели назад ей написала девушка, которая якобы видела одного из ее сыновей на Сумском рынке в Харькове. Экс-жена музыканта отправилась в Харьков, однако увидела лишь дом без признаков проживания.

“Он забрал детей и говорит, что их никогда не вернёт! В 33 я поседела как люди седеют в 50! Я не знаю ни одного спокойного дня, с того момента когда он присвоил мою жизнь себе. Около трех недель назад, мне написала девушка, что видела моего сына с сопровождением охранника на Сумском рынке в Харькове. Уже в пятницу я снова была под их домом в Харькове. Полна надежд , что я обниму их и прижмусь к родной щечке, и не смотря ни на кого и на что заберу их! Я стояла под домом в ожидание родных глаз, всё было тщетно, окна зашторены, дом на сигнализации, признаков проживания нет! Понимая в глубине души, что их нет в этом городе я поехала по всем паркам. Сбивая слёзы с глаз я подходила ближе к каждому мальчику на велосипеде. Я была просто разбита возвращаясь домой без ничего“, - вспомнила Ололо.

Тогда же Полина написала, что человек, приближенный к ее детям, сообщил, что Серега увез детей в неизвестном направлении и посоветовал всем родственникам и знакомым заблокировать ее в соцсетях.

“В Харькове мне удалось выйти на человека приближённого к детям, он сказал что около трёх недель назад их увёз отец в неизвестном ему направлении, что Сергей посоветовал всем заблокировать меня, и не давать никакой информации ! Я не знаю, что думают мои дети и что им говорят про меня, его цель заставить детей сказать на суде что они хотят жить без меня . Самое главное для меня, что бы мы были вместе, я их ищу и обязательно найду, мы не опустим руки пока бьется мое сердце“.

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Ололо призналась, что не выдела своих детей Марка и Платона уже 113 дней дней. Также женщина заявила, что экс-муж подделал документы на выезд детей за границу. Подробности Полина обещала рассказать в прямом эфире с журналистом 1+1.

“Ровно 113 дней прошло когда я видела их в последний раз! Ему помогают его родители, меня заблокировали и способствуют его плану куда понадёжнее их перепрятать.Завтра в 20:00 я выйду в прямой эфир вместе с журналистом 1+1 и расскажу больше! Поддельные документы на выезд детей за границу, незавидную судьбу нотариуса которая помогала подделовать заявление, про его зависимость и про планы получения гражданства Украины, и сколько он планирует скрывать детей“, - написала экс-супруга Сереги.

Экс-жена Сереги заявила, что рэпер хочет незаконно вывести детей за границу Скриншот

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