"Пластика лица": Никитюк изменила внешность на фото - какой хочет быть звезда

Популярная телеведущая Леся Никитюк удивила новой публикацией. В Инстаграм знаменитость добавила коллаж из своих фото, на одном из которых “усовершенствовала“ внешность.

В кадре Леся стоит у окна в коротких шортах и майке с ярким принтом. На втором снимке ее губы и глаза смотрятся более выразительными, а кожа лица более блестящей.

#пластикаЛица

Что бы вы хотели поменять на лице? Нос, губы, скулы?? И давайте по-честному, кто из вас что-то себе колол??

Если у меня есть в подписках косметологи, напишите какие процедуры чаще всего делают девушки😉

My look of the day #samaшила 🥥🥥🥥, - написала Никитюк.