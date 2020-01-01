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"Пластика лица": Никитюк изменила внешность на фото - какой хочет быть звезда

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Телеведущая "подрисовала" себе глаза и губы, а фолловеры убеждают ее, что не стоит ничего исправлять .

"Пластика лица": Никитюк изменила свою внешность на фото - какой хочет быть звезда
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк удивила новой публикацией. В Инстаграм знаменитость добавила коллаж из своих фото, на одном из которых “усовершенствовала“ внешность.

В кадре Леся стоит у окна в коротких шортах и майке с ярким принтом. На втором снимке ее губы и глаза смотрятся более выразительными, а кожа лица более блестящей.

#пластикаЛица
Что бы вы хотели поменять на лице? Нос, губы, скулы?? И давайте по-честному, кто из вас что-то себе колол??
Если у меня есть в подписках косметологи, напишите какие процедуры чаще всего делают девушки😉
My look of the day #samaшила 🥥🥥🥥, - написала Никитюк.

"Пластика лица": Никитюк изменила свою внешность на фото - какой хочет быть звезда
instagram.com/lesia_nikituk

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Фолловеры знаменитости отметили, что натуральная красота Леси нравится им гораздо больше и понадеялись, что звезда все-таки не будет менять внешность:

  • А ты ниче так😂🔥😍, - пошутила певица Оля Полякова.
  • 😂😂😂 Справа просто топ 🔥🔥🔥 Ща Давлет кальяны подвезёт 😂🙈
  • С фотошопом похожа на транса. так на много красивее((. Я делала ринопластику
  • Леся ,только не надо себя перекраивать,пожалуйста. И так хватает перекроенных носов и прочих частей тела) Останетесь собой!❤️
  • Ничего. И вам ничего менять не нужно. Вы так прекрасны своей естетсовенностью, в этом вся ваша изюминка.
  • Леся, боронь Боже, щось міняти. Ти красотка😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся никитюк засветила грудь в прозрачном наряде. 
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Теги: Леся Никитюк, пластическая операция
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Источник: IVONА bigmir)net

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