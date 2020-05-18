"Это трагедия моей семьи": Джамала рассказала о депортации прабабушки в 1944 году

18 мая 1944 года прабабушку Джамалы вместе с пятью детьми депортировали в Среднюю Азию.

Известная украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала поделилась с поклонниками очень личной историей. Артистка рассказала о трагической судьбе своей прабабушки Назилхан, которую вместе с детьми депортировали в Среднюю Азию. Случилось это 18 мая, ровно 74 года назад.

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По словам артистки, прабабушку выслали из Крыма, когда она ждала мужа из войны. Ехать пришлось в ужасных условиях. Один из пяти детей умер в дороге. И его даже не разрешили похоронить.

“Хочу розповісти вам про 18 травня 1944 року. Це дуже особиста історія. Це трагедія моєї родини. Зранку 18 травня мою прабабусю Назилхан з п’ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони і відправили до Середньої Азії.в той час коли вона чекала на чоловіка з війни .Їхали вони в жахливих умовах майже два тижні. Найменша дитина, донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку не дали поховати, радянські солдати забрали її у матері“, - поделилась Джамала.

Певица призналась, что ее родственники неоднократно рассказывали эту историю, чтобы она вместе с сестрой всегда помнили, что случилось в 1944 году.

“Мені пощастило, я знала свою прабабусю, дитиною спілкувалася з нею. Хоча я була дуже мала, щоб розпитати більше. Але я пам’ятаю, що мої дідусь і бабуся, мої батьки розповідали історію цього дня. Щоб ми з сестрою знали і пам’ятали. Багато людей загинуло, зникли безвісти, не народились... переписана і загублена справжня історія, знищена архітектура, культура. Неможливо оцінити всі втрати. Найменше, що ми всі можемо зробити - пам’ятати“, - написала Джамала.

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Также победительница “Евровидения 2016“ вспомнила об семейной традиции. Вместе с отцом она каждый год ездила на митинг в Симферополе. Звезда призналась, что хочет, чтобы и ее сын знал историю крымскотатарского народа.

“У нас з татом була традиція - кожного 18 травня ми їздили на мітинг в Сімферополь. Це був не тільки День пам’яті, це був день зустрічей. Багато родичів, друзів зустрічались на площі.

Дуже хочу, щоб мій син, як колись і маленька я, приходив на площу в Криму і вшановував пам’ять померлих. Щоб він знав і пам’ятав історію кримськотатарського народу“.

Джамала рассказала о депортации прабабушки в 1944 году Скриншот

Джамала рассказала о депортации прабабушки в 1944 году Скриншот

Джамала рассказала о депортации прабабушки в 1944 году Скриншот

Джамала рассказала о депортации прабабушки в 1944 году Скриншот

Напомним, ранее Джамала призналась, сколько весит на последнем месяце беременности.

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