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"Тоже как кукла": Одесская Барби показала снимок мамы в подростковом возрасте

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Инста-дива выставила фото, на котором ее мама позирует в пионерском галстуке .

"Тоже как кукла": Одесская Барби показала снимок мамы в подростковом возрасте
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая больше известна как “Одесская Барби“ из-за схожести с культовой американской куклой, очаровала Сеть архивными снимками своей мамы Ирины. В Инстаграм знаменитость добавила два фото, на которых ее мама позирует в школьной форме с черными волосами, заплетенными в две косы. На шее у Ирины - пионерский галстук.

Угадайте кто?))) @irina.pashckeeva #красиваядевушка 

#мудрость #осознанность #маг #красота, - написала Лукьянова.

"Тоже как кукла": Одесская Барби показала снимок мамы в подростковом возрасте
instagram.com/valeria_lukyanova21

"Тоже как кукла": Одесская Барби показала снимок мамы в подростковом возрасте
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Фолловеры знаменитости отметили, что ее мама не менее красива, чем дочь:

  • Вот это да! Ваша мама НЕРЕАЛЬНО красива!!!💫💙💫💙
  • Красавица какая
  • Мама! Вы,Валерия,уже не были пионером😉😋😎
  • Естественная, природная красота! Притягивающая, выразительная внешность))
  • Красота голубых кровей 👑🦉🦋
  • Ну красавица же мама! И как могут говорить про ваши пластические операции! Тут такие гены!)🔥
  • Вот тут кстати видно, что еврейское проявляется ) - написали в Сети.
  • Спасибо большое за такие приятные отзывы дорогие ! Мама читала и была в восторге 💙💙💙💙, - написала Валерия.

Ранее мы писали, что Одесская Барби похудела еще больше - фото.

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Теги: Одесская Барби, родители звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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