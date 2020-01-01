Инста-дива выставила фото, на котором ее мама позирует в пионерском галстуке .

"Тоже как кукла": Одесская Барби показала снимок мамы в подростковом возрасте instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая больше известна как “Одесская Барби“ из-за схожести с культовой американской куклой, очаровала Сеть архивными снимками своей мамы Ирины. В Инстаграм знаменитость добавила два фото, на которых ее мама позирует в школьной форме с черными волосами, заплетенными в две косы. На шее у Ирины - пионерский галстук.

Угадайте кто?))) @irina.pashckeeva #красиваядевушка #мудрость #осознанность #маг #красота, - написала Лукьянова.

"Тоже как кукла": Одесская Барби показала снимок мамы в подростковом возрасте instagram.com/valeria_lukyanova21

"Тоже как кукла": Одесская Барби показала снимок мамы в подростковом возрасте instagram.com/valeria_lukyanova21

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Фолловеры знаменитости отметили, что ее мама не менее красива, чем дочь:

Вот это да! Ваша мама НЕРЕАЛЬНО красива!!!💫💙💫💙

Красавица какая

Мама! Вы,Валерия,уже не были пионером😉😋😎

Естественная, природная красота! Притягивающая, выразительная внешность))

Красота голубых кровей 👑🦉🦋

Ну красавица же мама! И как могут говорить про ваши пластические операции! Тут такие гены!)🔥

Вот тут кстати видно, что еврейское проявляется ) - написали в Сети.

Спасибо большое за такие приятные отзывы дорогие ! Мама читала и была в восторге 💙💙💙💙, - написала Валерия.

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