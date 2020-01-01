"Тоже как кукла": Одесская Барби показала снимок мамы в подростковом возрасте
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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая больше известна как “Одесская Барби“ из-за схожести с культовой американской куклой, очаровала Сеть архивными снимками своей мамы Ирины. В Инстаграм знаменитость добавила два фото, на которых ее мама позирует в школьной форме с черными волосами, заплетенными в две косы. На шее у Ирины - пионерский галстук.
Угадайте кто?))) @irina.pashckeeva #красиваядевушка
#мудрость #осознанность #маг #красота, - написала Лукьянова.
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Фолловеры знаменитости отметили, что ее мама не менее красива, чем дочь:
- Вот это да! Ваша мама НЕРЕАЛЬНО красива!!!💫💙💫💙
- Красавица какая
- Мама! Вы,Валерия,уже не были пионером😉😋😎
- Естественная, природная красота! Притягивающая, выразительная внешность))
- Красота голубых кровей 👑🦉🦋
- Ну красавица же мама! И как могут говорить про ваши пластические операции! Тут такие гены!)🔥
- Вот тут кстати видно, что еврейское проявляется ) - написали в Сети.
- Спасибо большое за такие приятные отзывы дорогие ! Мама читала и была в восторге 💙💙💙💙, - написала Валерия.
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