Ксения Мишина показала атмосферные пляжные фото .

Эталон женственности: Звезда "Крепостной" и "Танцев со звездами" снялась в бикини instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая стала мега популярной после главной роли в сериале "Крепостная", а в 2019 победила в шоу "Танцы со звездами", показала фигуру в купальнике.

В Инстаграм звезда выставила несколько кадров, сделанных на берегу моря. Ксения позирует в черном комплекте с открытыми трусиками и топом, а дополняют образ черные очки от солнца и длинные распущенные волосы, свободно спадающие на плечи.

Когда рядом @lera.olkhovska 🤍🕉 Без фильтров и цветочков на песочке 💚, - написала Ксения.

Эталон женственности: Звезда "Крепостной" и "Танцев со звездами" снялась в бикини instagram.com/misha.k.ua

Эталон женственности: Звезда "Крепостной" и "Танцев со звездами" снялась в бикини instagram.com/misha.k.ua

Эталон женственности: Звезда "Крепостной" и "Танцев со звездами" снялась в бикини instagram.com/misha.k.ua

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Пользователи Сети отметили в комментариях, что Ксения, как всегда, великолепна:

По моему мечта каждого сейчас так кайфовать на море.... Дразните?)))😋 😋

Краааааасоткааааа😍😍😍😍😍👍

Еталон жіночності, ніжності та краси❤️ Ксеніє, ви неймовірна🙈

🌹👍Красотулька. 🌴🏝️🏖️

Як завжди на позитиві і дуже гарна 🙂🤗

Вы как всегда прекрасны 👑 уже безумно хочется морской атмосферы👑 спасибо за тёплые фото😘, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина рассказала о домашнем насилии.

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