Эталон женственности: Звезда "Крепостной" и "Танцев со звездами" снялась в бикини
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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая стала мега популярной после главной роли в сериале "Крепостная", а в 2019 победила в шоу "Танцы со звездами", показала фигуру в купальнике.
В Инстаграм звезда выставила несколько кадров, сделанных на берегу моря. Ксения позирует в черном комплекте с открытыми трусиками и топом, а дополняют образ черные очки от солнца и длинные распущенные волосы, свободно спадающие на плечи.
Когда рядом @lera.olkhovska 🤍🕉 Без фильтров и цветочков на песочке 💚, - написала Ксения.
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Пользователи Сети отметили в комментариях, что Ксения, как всегда, великолепна:
- По моему мечта каждого сейчас так кайфовать на море.... Дразните?)))😋 😋
- Краааааасоткааааа😍😍😍😍😍👍
- Еталон жіночності, ніжності та краси❤️ Ксеніє, ви неймовірна🙈
- 🌹👍Красотулька. 🌴🏝️🏖️
- Як завжди на позитиві і дуже гарна 🙂🤗
- Вы как всегда прекрасны 👑 уже безумно хочется морской атмосферы👑 спасибо за тёплые фото😘, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина рассказала о домашнем насилии.
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