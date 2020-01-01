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Эталон женственности: Звезда "Крепостной" и "Танцев со звездами" снялась в бикини

Комментариев: 0
Ксения Мишина показала атмосферные пляжные фото .

Эталон женственности: Звезда
Эталон женственности: Звезда "Крепостной" и "Танцев со звездами" снялась в бикини
instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая стала мега популярной после главной роли в сериале "Крепостная", а в 2019 победила в шоу "Танцы со звездами", показала фигуру в купальнике.

В Инстаграм звезда выставила несколько кадров, сделанных на берегу моря. Ксения позирует в черном комплекте с открытыми трусиками и топом, а дополняют образ черные очки от солнца и длинные распущенные волосы, свободно спадающие на плечи.

Когда рядом @lera.olkhovska 🤍🕉 Без фильтров и цветочков на песочке 💚, - написала Ксения.

Эталон женственности: Звезда
Эталон женственности: Звезда "Крепостной" и "Танцев со звездами" снялась в бикини
instagram.com/misha.k.ua

Эталон женственности: Звезда
Эталон женственности: Звезда "Крепостной" и "Танцев со звездами" снялась в бикини
instagram.com/misha.k.ua

Эталон женственности: Звезда
Эталон женственности: Звезда "Крепостной" и "Танцев со звездами" снялась в бикини
instagram.com/misha.k.ua

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Пользователи Сети отметили в комментариях, что Ксения, как всегда, великолепна:

  • По моему мечта каждого сейчас так кайфовать на море.... Дразните?)))😋 😋
  • Краааааасоткааааа😍😍😍😍😍👍
  • Еталон жіночності, ніжності та краси❤️ Ксеніє, ви неймовірна🙈
  • 🌹👍Красотулька. 🌴🏝️🏖️
  • Як завжди на позитиві і дуже гарна 🙂🤗
  • Вы как всегда прекрасны 👑 уже безумно хочется морской атмосферы👑 спасибо за тёплые фото😘, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина рассказала о домашнем насилии. 

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Теги: Ксения Мишина, фото в купальнике, Танцы со звездами
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Источник: IVONА bigmir)net

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