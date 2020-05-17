Алла Костромичева запостила забавное видео из детства

Украинская модель поделилась редкими кадрами из семейного архива.

Всемирно известная украинская модель, ведущая шоу “Топ- модель по-украински“ и основательница модельного агенства KModels Алла Костромичева поделилась с поклонниками уникальными кадрами из детства.

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Так, на странице 33-летней звезды в Инстаграм появилось короткое черно-белое видео, где она запечатлена еще совсем маленькой. В забавном ролике будущая модель играет на пляже, при этом девочка улыбается на камеру. Но спустя несколько секунд начинает позировать с серьезным выражением лица.

“Ну, что есть, того не отнять 😂😂😂 BORN FIERCE, - подписала видео Костромичева.

Напомним, ранее ведущая “Топ-модель по-украински“ показала беременное фото.

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