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Людмила Барбир показала редкое фото с сестрой Анной

Комментариев: 2
Ведущая трогательно поздравила сестру с днем рождения.
Людмила Барбир показала редкое фото с сестрой Анной
Людмила Барбир показала редкое фото с сестрой Анной
instagram.com/liudmila.barbir

Ведущая утреннего шоу “Сніданок з 1+1“, участница “Танцев со звездами 2019“ Людмила Барбир поделилась с поклонниками семейной фотографией. 37-летняя знаменитость показала сестру Анну.

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На своей странице в Инстаграм Людмила опубликовала селфи с Анной и сообщила, что ее родственница отмечает день рождения. Снимок Барбир дополнила трогательным поздравлением, в начале которого намекнула, что не против завести еще одного ребенка или сразу двух.

“Дуже хочу, щоб у мого сина Тараса ще була сестричка, або брат, а в ідеалі - обидвоє.))) Бо знаю, на скільки це круто і весело, коли ростеш не сама. Навіть, якщо іноді, виникають дитячі непорозуміння.)) Коли в тебе є рідна кровинка яка, як ніхто радітиме твоєму успіху, а поразку буде переживати, як свою. Яка завжди скаже правду, навіть, якщо вона неприємна і завжди буде поряд, якщо ти цього дуже потребуєш. Це та, яка добу просидить під пологовим, щоб не пропустити народження племінника.🤪😇 Це та, заради якої я готова віддати останнє. Моя сестричка Анна, або Анічка, Нютики, як я її звично називаю. Анічко, люблю тебе безмежно і завжди буду поряд!❤ З Днем народження!!!!❤🎉🎁 ⠀ А тобі мамусику, дякую, що так нас виховала! ❤“, - написала ведущая.

Людмила Барбир показала редкое фото с сестрой Анной
Людмила Барбир показала редкое фото с сестрой Анной
Скриншот

Напомним, ранее Людмила Барбир показала редкое фото с мамой.

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Теги: Людмила Барбир
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.05.2020, 11:33
Оценка:  0
гость
Очень мило и трогательно! У меня был братик и я думала, что он всегда будет моей поддержкой и всегда будет рядом. Не сложилось...Очень его не хватает. Понимаю Люду, как это классно, когда есть ещё кто-то родненький...
гость  (аноним)  18.05.2020, 11:00
Оценка:  0
гость
Кто эти две коровы?
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