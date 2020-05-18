Людмила Барбир показала редкое фото с сестрой Анной

Ведущая утреннего шоу “Сніданок з 1+1“, участница “Танцев со звездами 2019“ Людмила Барбир поделилась с поклонниками семейной фотографией. 37-летняя знаменитость показала сестру Анну.

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На своей странице в Инстаграм Людмила опубликовала селфи с Анной и сообщила, что ее родственница отмечает день рождения. Снимок Барбир дополнила трогательным поздравлением, в начале которого намекнула, что не против завести еще одного ребенка или сразу двух.

“Дуже хочу, щоб у мого сина Тараса ще була сестричка, або брат, а в ідеалі - обидвоє.))) Бо знаю, на скільки це круто і весело, коли ростеш не сама. Навіть, якщо іноді, виникають дитячі непорозуміння.)) Коли в тебе є рідна кровинка яка, як ніхто радітиме твоєму успіху, а поразку буде переживати, як свою. Яка завжди скаже правду, навіть, якщо вона неприємна і завжди буде поряд, якщо ти цього дуже потребуєш. Це та, яка добу просидить під пологовим, щоб не пропустити народження племінника.🤪😇 Це та, заради якої я готова віддати останнє. Моя сестричка Анна, або Анічка, Нютики, як я її звично називаю. Анічко, люблю тебе безмежно і завжди буду поряд!❤ З Днем народження!!!!❤🎉🎁 ⠀ А тобі мамусику, дякую, що так нас виховала! ❤“, - написала ведущая.