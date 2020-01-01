Ирина Билык показала фото с двумя сыновьями

Певица разместили снимок в Инстаграм.

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Ирина Билык, которая 6 апреля отпраздновала 50-летие, показала редкий кадр. В Инстаграм певица разместила общее фото со своими сыновьями - Табризом и Глебом. Примечательно, что в кадре также замечена и девушка старшего Глеба.

Билык воспитывает двух сыновей – Глеба и Табриза, которого певице родила суррогатная мать. Отцом младшего сына звезды стал российский фотограф и режиссер Аслан Ахмадов. Глеба же Ирина родила в 1999 году от Андрея Оверчука.

Так, в кадре запечатлены Табриз на руках у Билык, сама певица, Глеб и его девушка.

С днем семьи вас мои дорогие, - написала в публикации Народная артистка Украины.

instagram.com/bilyk_iryna/

Примечательно, что Ирина Билык редко показывает своих сыновей вместе, потому фотография вызвала небывалый ажиотаж среди фолловеров. “Прекрасная семья!“, “Какие красивые“, “Восхитительные сыновья у вас“, - пишут в комментариях подписчики Билык.

Ранее Ирина Билык удивила новым образом на карантине.

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