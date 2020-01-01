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Участницы "Від пацанки до панянки" уехали покорять Шри-Ланку

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Полуфинал "Від пацанки до панянки" пройдет в Азии.
Участницы "Від пацанки до панянки" уехали покорять Шри-Ланку
Участницы "Від пацанки до панянки" уехали покорять Шри-Ланку
пресс-служба

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За тринадцать недель, проведенных на реалити «Від пацанки до панянки», его участницы многому научились. Стали более спокойными и самостоятельными. В полуфинале им выпал шанс показать все, что они усвоили. Новый канал отправил девушек покорять Шри-Ланку.

– Это удивительное место с особенными традициями, – говорит первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Место, где остановилось время. Здесь до сих пор ценят духовность. Девушки должны будут заглянуть в свою душу и найти себя настоящих.

Участницы
Участницы "Від пацанки до панянки" уехали покорять Шри-Ланку
пресс-служба

Педагоги очень рисковали, отправив учениц в путешествие одних, без охраны Школы леди. Ведь в любой момент те могли повести себя, как типичные «пацанки».

– Это было еще то приключение. Не успели мы выйти из аэропорта, как сразу попали на испытание – рассказывает одна из девушек. – Непонятный язык, чужая культура, никакой помощи и поддержки. Называется, помогите себе сами вдали от родины. Но Шри-Ланка меня покорила. Хоть это и очень бедная страна. Совершенно не замечала нищеты. Люди там богаты душой. Они ценят то, что имеют. Чтят свою семью, традиции и не жалуются на жизнь, как бы плохо ни было. Живя в трущобах, они видят во всем только лучшие стороны. Это открытие стало для меня ценным уроком.

В каком составе девушки попадут на Шри-Ланку, и как себя там поведут – смотрите в понедельник, 18 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Ранее мы писали, что у одной из участниц “Від пацанки до панянки“ случился нервный срыв. 

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Теги: від пацанки до панянки
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