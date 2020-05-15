Звезда добавила в Инста-сториз кадр в довольно откровенной одежде, который дополнила рисунком .

Пикантно: Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Где купить самый вкусный хлеб в Украине? Леся Никитюк сдала точку

Популярная телеведущая Леся Никитюк засветила “грудь“ в пикантном наряде. В Инста-сториз знаменитость выставила селфи, на котором позирует в абсолютно прозрачной водолазке-сетке и бюстгальтере нюдового цвета.

Столь соблазнительный кадр “леди Ле“ обыграла с присущим ей юмором - ведущая дорисовала на фото контуры груди.

Пикантно: Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде instagram.com/lesia_nikituk

Стоит отметить, что телеведущая частенько в последнее время надевает наряды с откровенным декольте, которые, к слову, ей очень идут.

Пикантно: Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде instagram.com/lesia_nikituk

Также частенько Никитюк обыгрывает “откровенные фото“. Так, недавно Леся добавила в Инстаграм кадр в купальнике с забавной подписью и хештегом:

# сисиПиси

Я нашла нам титькы девушки! А если надо кому-то, то и дополнительные бедра и попку🥳

Мы спасены !!!

Листая, жду коментов❤️

Рубрика # сисиПисы, - пошутила Никитюк.

Пикантно: Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила стильный образ на карантине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.