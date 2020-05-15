Пикантно: Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде
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Популярная телеведущая Леся Никитюк засветила “грудь“ в пикантном наряде. В Инста-сториз знаменитость выставила селфи, на котором позирует в абсолютно прозрачной водолазке-сетке и бюстгальтере нюдового цвета.
Столь соблазнительный кадр “леди Ле“ обыграла с присущим ей юмором - ведущая дорисовала на фото контуры груди.
Стоит отметить, что телеведущая частенько в последнее время надевает наряды с откровенным декольте, которые, к слову, ей очень идут.
Также частенько Никитюк обыгрывает “откровенные фото“. Так, недавно Леся добавила в Инстаграм кадр в купальнике с забавной подписью и хештегом:
# сисиПиси
Я нашла нам титькы девушки! А если надо кому-то, то и дополнительные бедра и попку🥳
Мы спасены !!!
Листая, жду коментов❤️
Рубрика # сисиПисы, - пошутила Никитюк.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила стильный образ на карантине.
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