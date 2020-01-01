Звезда студии "Квартал 95" Екатерина Никитина стала участницей пятого сезона проекта «Битва!» .

"Раньше не могла ударить человека": актриса "Женского Квартала" впервые выйдет на боксерский ринг пресс-служба

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Из-за карантина многие известные личности открывают в себе новые таланты и принимают участие в различных челленджах. Но актриса «Женского Квартала» Екатерина Никитина решила пойти еще дальше и согласилась принять участие в боксерском поединке!

Звезда юмористического шоу стала участницей пятого сезона онлайн-проекта «Битва!». В этом социальном реалити-шоу самые смелые и уверенные в своей физической форме знаменитости (актеры, певцы, телеведущие и т.д.) сходятся в честных, а порой и в очень жестких боях по всем правилам настоящего бокса. По словам организаторов проекта, главная его цель - популяризация бойцовского спорта, развитие силы духа и приобщение украинской молодежи к здоровому образу жизни.

Екатерина Никитина на сцене пресс-служба

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По словам самой Никитиной, организаторы проекта предложили ей участие, написав письмо через социальную сеть.

Честно говоря, поначалу мне показалось, что это прикол. Но когда мне прислали все детали, я, конечно, очень удивилась, - рассказывает Катя. – Что меня больше всего порадовало? Наверное, пункт о месяце усердных тренировок, ведь я в принципе очень люблю спорт и не представляю без него своей жизни. А вот последний пункт – о выходе на ринг – меня немного напугал, и, честно говоря, я всеми способами пыталась от него отказаться. Но мне сказали, что именно в этом и заключается вся суть проекта – в бое над своими внутренними преградами. От себя обещаю выкладываться на полную! Я сделала этот шаг осознанно и уже не отступлю. Это будет очередная победа над собой, а бой на ринге проекта за чемпионский пояс – это как вишенка на тортике, которую останется съесть первой.

"Раньше не могла ударить человека": актриса "Женского Квартала" впервые выйдет на боксерский ринг пресс-служба

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Катя признается, что до этого никогда в жизни боксом не занималась, как и не принимала участие в драках:

Но вот уже спустя несколько недель тренировок могу сказать одно: это очень сложно. Даже не столько сложно, а страшно. Но это наркотик, и боюсь, после него я уже не остановлюсь и продолжу заниматься. Главное только – чтобы мне не понравилось бить людей (смеется). До тренировок, по правде, у меня был жуткий барьер, и я даже мысленно не могла представить, как бью человека. Поначалу я даже извинялась за каждый удар на занятии. Кстати, отдельную благодарность хочу выразить своему тренеру Сергею Владимировичу Леоненко. Для меня честь заниматься с ним, кроме того, он - заслуженный тренер Украины высшей категории и на его счету не один чемпион мира. Из-за карантина тренировки проходят в основном у меня дома – по пять раз в неделю!.

Екатерина с тренером пресс-служба

Кстати, уже известно, что соперницей Кати на ринге станет певица Окси.

Не думаю, что она со мной будет церемониться, так что, на ринге мне уже придется бить. Как говорят мои родные и тренер – либо я ее, либо она меня.

Отстаивать честь "Женского Квартала" на боксерском ринге Никитина будет уже через две недели. Премьера online-проекта "БИТВА!» в прямом эфире состоится на официальном канале в YouTube 29 мая в 20:00.

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