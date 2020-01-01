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Певица Нюша забросала Сеть снимками маленькой дочери Симбы

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Артистка показала, как подросшая дочурка позирует в нарядном платье .

Певица Нюша забросала Сеть снимками маленькой дочери Симбы
Певица Нюша забросала Сеть снимками маленькой дочери Симбы
instagram.com/nyusha_nyusha

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Российская певица Нюша, которая знакома украинскому зрителю по сериалу “Универ“, показала фото полуторагодовалой дочки Симбы.

В Инстаграм артистка добавила подборку кадров с подросшей дочкой, которая позирует в платьице в цветочек и повязке на голове в тон. Белокурые волосы малышки немного вьются. На нескольких фото у Симбы очень серьезное выражение лица, что придает образу ребенка определенной комичности. 

Нашли в шкафу ненадёванное платье😍✨💫, - подписала подборку Нюша.

Певица Нюша забросала Сеть снимками маленькой дочери Симбы
Певица Нюша забросала Сеть снимками маленькой дочери Симбы
instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша забросала Сеть снимками маленькой дочери Симбы
Певица Нюша забросала Сеть снимками маленькой дочери Симбы
instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша забросала Сеть снимками маленькой дочери Симбы
Певица Нюша забросала Сеть снимками маленькой дочери Симбы

Напомним, что Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) родила Симбу в ноябре 2018 года. Некоторое время артистка не показывала дочку публике и не рассекречивала имени малышки. После публичного заявления, что девочку зовут Симба - Нюшу атаковали хейтеры в Сети.

Ранее мы писали, что экс-супруга Остапчука позировала фотографу беременных. 

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Теги: Нюша, дети звезд, сериал Универ
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Источник: IVONА bigmir)net

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