Певица показала несколько снимков из первой после карантина фотосъемки .

"Балдеж!": Юлия Санина подразнила задорными кадрами новой фотосессии instagram.com/the_hardkiss

Читай также: "Это волшебство": Фотограф-украинка показала кадры из фотосета Кендалл Дженнер

Вокалистка популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть первыми кадрами яркой фотосессии, для которой позировала впервые с начала карантина. Несколько снимков появились в Инстаграм артистки.

В кадре Юлия появляется в задорном образе - она одета в укороченные джинсы и джинсовую рубашку с коротким рукавом, а дополняют look белые кроссовки и яркая вишневая помада.

Санина позирует, слегка приподняв колено и держа ладонь в заднем кармане джинсов.

Публикацию звезда оставила без подписи.

"Балдеж!": Юлия Санина подразнила задорными кадрами новой фотосессии instagram.com/the_hardkiss

"Балдеж!": Юлия Санина подразнила задорными кадрами новой фотосессии instagram.com/the_hardkiss

Фолловеры оставили к публикации множество комментариев, в которых отметили, что Юлия выглядит стильно и ей очень идет джинсовая одежда:

Такая: «Эть, ножкой!»😌

Читай также: Участники "The Hardkiss" назвали любимые фильмы и сериалы

Балдёж девочки

Неймовірна🙌🏻💙💙

😍😍😍Неперевершена♥️♥️♥️

Юля ти справжній приклад для наслідування👍👍👍 Стильна , красива як завжди 👍👍👍

Очень красивая! 💎💙

Все-таки 90-ті це круто, ностальжі🔥🔥🔥

Юля, тебе jeans style идёт. ❤️

Невыносимо красивая ❤😍

Юля, Вам очень идёт джинса😻

Красоточка такая 😻

ну это очень вау😻♥️

Справжня красуня!!🔥😍❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина очаровала Сеть свежими фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.