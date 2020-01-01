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"Балдеж!": Юлия Санина подразнила задорными кадрами новой фотосессии

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Певица показала несколько снимков из первой после карантина фотосъемки .

"Балдеж!": Юлия Санина подразнила задорными кадрами новой фотосессии
instagram.com/the_hardkiss

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Вокалистка популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть первыми кадрами яркой фотосессии, для которой позировала впервые с начала карантина. Несколько снимков появились в Инстаграм артистки. 

В кадре Юлия появляется в задорном образе - она одета в укороченные джинсы и джинсовую рубашку с коротким рукавом, а дополняют look белые кроссовки и яркая вишневая помада.

Санина позирует, слегка приподняв колено и держа ладонь в заднем кармане джинсов.

Публикацию звезда оставила без подписи. 

"Балдеж!": Юлия Санина подразнила задорными кадрами новой фотосессии
instagram.com/the_hardkiss

"Балдеж!": Юлия Санина подразнила задорными кадрами новой фотосессии
instagram.com/the_hardkiss

Фолловеры оставили к публикации множество комментариев, в которых отметили, что Юлия выглядит стильно и ей очень идет джинсовая одежда: 

  • Такая: «Эть, ножкой!»😌

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  • Балдёж девочки
  • Неймовірна🙌🏻💙💙
  • 😍😍😍Неперевершена♥️♥️♥️
  • Юля ти справжній приклад для наслідування👍👍👍 Стильна , красива як завжди 👍👍👍
  • Очень красивая! 💎💙
  • Все-таки 90-ті це круто, ностальжі🔥🔥🔥
  • Юля, тебе jeans style идёт. ❤️
  • Невыносимо красивая ❤😍
  • Юля, Вам очень идёт джинса😻
  • Красоточка такая 😻
  • ну это очень вау😻♥️
  • Справжня красуня!!🔥😍❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина очаровала Сеть свежими фото.

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Теги: Юлия Санина, фотосессии, джинсовая рубашка
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Источник: IVONА bigmir)net

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