"Балдеж!": Юлия Санина подразнила задорными кадрами новой фотосессии
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Вокалистка популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть первыми кадрами яркой фотосессии, для которой позировала впервые с начала карантина. Несколько снимков появились в Инстаграм артистки.
В кадре Юлия появляется в задорном образе - она одета в укороченные джинсы и джинсовую рубашку с коротким рукавом, а дополняют look белые кроссовки и яркая вишневая помада.
Санина позирует, слегка приподняв колено и держа ладонь в заднем кармане джинсов.
Публикацию звезда оставила без подписи.
Фолловеры оставили к публикации множество комментариев, в которых отметили, что Юлия выглядит стильно и ей очень идет джинсовая одежда:
- Такая: «Эть, ножкой!»😌
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- Балдёж девочки
- Неймовірна🙌🏻💙💙
- 😍😍😍Неперевершена♥️♥️♥️
- Юля ти справжній приклад для наслідування👍👍👍 Стильна , красива як завжди 👍👍👍
- Очень красивая! 💎💙
- Все-таки 90-ті це круто, ностальжі🔥🔥🔥
- Юля, тебе jeans style идёт. ❤️
- Невыносимо красивая ❤😍
- Юля, Вам очень идёт джинса😻
- Красоточка такая 😻
- ну это очень вау😻♥️
- Справжня красуня!!🔥😍❤️❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Юлия Санина очаровала Сеть свежими фото.
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