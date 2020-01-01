Вся в белом: Первая леди показала эффектный look в наряде украинского дизайнера

Елена Зеленская поддержала социальную инициативу ответственного потребления.

Вся в белом: Первая леди показала новый look в наряде украинского дизайнера Pinterest

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Первая леди Украины Елена Зеленская решила поддержать социальную инициативу ответственного потребления #звичкаусвідомлювати и в качестве вклада отдала один из своих любимых нарядов.

Об этом Зеленская написала в Инстаграм, добавив фото в белоснежном платье бренда DAFNA MAY - с английским воротником и пышными рукавами.

Нежный look первой леди дополнили серьги-жемчужины и гладкие волосы, уложенные на косой пробор.

В посте Елена указала, что именно в таком наряде впервые принимала гостью из Израиля в качестве первой леди.

Ответственное потребление – жизненная философия, которая набирает все больших оборотов. Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание. Поэтому с радостью приобщаюсь к социальной инициативе #звичкаусвідомлювати. Платье от украинского дизайнера Дафны Мэй становится моим вкладом в проект. Это платье для меня – особенное и связано с приятными воспоминаниями. Именно в нем я впервые как жена президента приветствовала в Киеве иностранную гостью – жену премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху, - написала Зеленская.

Вся в белом: Первая леди показала новый look в наряде украинского дизайнера instagram.com/olenazelenska_official

Как выглядит наряд первой леди в полную длину - можно увидеть далее:

Вся в белом: Первая леди показала новый look в наряде украинского дизайнера instagram.com/olenazelenska_official

Вся в белом: Первая леди показала новый look в наряде украинского дизайнера instagram.com/olenazelenska_official

К слову, согласно инфо на сайте украинского дизайнера DAFNA MAY в августе 2019 года наряд первой леди стоил 12 240 гривен. Сейчас такое же платье но в другом цвете стоит 4896 гривен.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская повторила образ 2-месячной давности.

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