Ведущую Юлию Панкову силой вытолкали из складского помещения.

Это опасно: Какие нарушения "Ревизор.Карантин" обнаружил в одном из супермаркетов? пресс-служба

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Всеукраинская сеть супермаркетов «Велика Кишеня» существует на рынке уже 19 лет. Здесь украинцам предлагают широкий выбор товаров, доступные цены, большой ассортимент продукции собственных торговых марок. Руководство уверяет, что в маркетах осуществляется постоянный контроль со стороны специалистов сети.

Ведущая программы «Ревизор. Карантин» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, соблюдаются в маркете «Велика Кишеня» санитарно-гигиенические нормы во время карантина.

– В этом супермаркете овощи и фрукты – неупакованные, – говорит Юля. – Более того, покупатели прикасаются к ним руками без перчаток. Это опасно, ведь до этого товары мог брать человек, инфицированный COVID-19. Потом взяли вы и прикоснулись к своему лицу. Именно так можно заразиться коронавирусом.

Это опасно: Какие нарушения "Ревизор.Карантин" обнаружил в одном из супермаркетов? пресс-служба

– Потом я с помощью люминометра проверила кассовую ленту, – говорит ведущая. – Устройство показало более 200 единиц при норме в 30. Обязательно просите кассира при вас дезинфицировать ленту. Или держите товары в руках и попросите, чтобы работник их просканировал на весу.

Заместитель директора показал Юле, что в больших отделах для посетителей стоят дезинфекторы. Но один на целый отдел – это очень мало.

Вся команда «Ревизор. Карантин» работала на локации в санитарных халатах, шапочках, перчатках и масках. Но вход на склад им преградили охранники. Юля пыталась попасть в помещение, но парни стали выталкивать ее силой. Зато ведущей удалось войти в пекарский отдел.

– Там меня встретила повар Тея, – говорит Юля. – Она показала морозильные шкафы с полуфабрикатами их журнал учета. Он был заполнен по всем правилам.

Это опасно: Какие нарушения "Ревизор.Карантин" обнаружил в одном из супермаркетов? пресс-служба

– Продукты не были просрочены, – говорит девушка. – Но колбасы и готовые блюда хранились при превышенной температуре. Это недопустимо! Также я не увидела, как готовится еда в супермаркете. Поэтому не рекомендую маркет «Велика Кишеня» украинцам.

Холодильники в торговом зале также прошли проверку:

Ранее мы писали, что Юлию Панкову атаковали тараканы в одном из супермаркетов.