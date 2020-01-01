Самая высокооплачиваемая модель снова позировала в объективе Саши Самсоновой .

"Это волшебство": Фотограф-украинка показала кадры из фотосета Кендалл Дженнер instagram.com/kendalljenner

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Самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер снова засветилась на снимках фешн-фотографа Александры Самсоновой, которая родилась в Украине.

Яркое фото с Кендалл появилось в Инстаграм фотографа. В кадре Кендалл позирует в темном белье, сидя на голубом кубе, Фон наполнен крупными листьями субтропических растений.

Сняла это в январе, а кажется, что вечность назад, - написала Саша.

"Это волшебство": Фотограф-украинка показала кадры из фотосета Кендалл Дженнер instagram.com/sashasamsonova

Фолловеры отметили, что Кендалл на фото выглядит волшебно и от нее невозможно отвести взгляд:

Обожаю твои работы!Это что то нереальное✨🤯💫♥️♥️♥️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер позировала обнаженной.

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