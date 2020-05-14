Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Теперь в TikTok": Лобода в белье эротично станцевала на камеру

Комментариев: 2
Певица покорила поклонников соблазнительным танцем и необычными эффектами .

"Теперь в TikTok": Лобода в белье эротично станцевала на камеру
instagram.com/lobodaofficial

Читай также: #Карантинparty: Светлана Лобода устроила зажигательные танце на кухне

Певица Светлана Лобода, которая обожает эпатировать публику смелыми нарядами и сексапильными образами, осваивает новые горизонты. Теперь артистка решила распалять фантазию фолловеров еще и в Tiktok, о чем радостно сообщила в соцсетях.

Ради такого случая горячая Ло записала весьма и весьма зажигательный ролик, в котором станцевала на камеру в черно-белом белье и банном халате, эротично выгибаясь и демонстрируя отменную фигуру.

Во время танца Лобода показала, что ведет себя по всем правилам карантина - руки Светланы одеты в латексные перчатки, а благодаря видео-эффектам, на лице звезды периодически появляется защитная маска. 

Малышка LO теперь в TikTok.
Обещаю не дать вам скучать ни на карантине , ни после😻😻😻
#мой
#newSong, - написала Светлана.

За несколько часов танец Лободы посмотрели более 800 тыс. раз.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода похвасталась похудением на карантине. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, звезды в белье, ванная
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.05.2020, 13:44
Оценка:  0
гость
Шлюxa обыкновенная
БРОКЕР_666    15.05.2020, 13:01
Оценка:  0
БРОКЕР_666
ходячий пельмень
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь