Певица покорила поклонников соблазнительным танцем и необычными эффектами .

"Теперь в TikTok": Лобода в белье эротично станцевала на камеру instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая обожает эпатировать публику смелыми нарядами и сексапильными образами, осваивает новые горизонты. Теперь артистка решила распалять фантазию фолловеров еще и в Tiktok, о чем радостно сообщила в соцсетях.

Ради такого случая горячая Ло записала весьма и весьма зажигательный ролик, в котором станцевала на камеру в черно-белом белье и банном халате, эротично выгибаясь и демонстрируя отменную фигуру.

Во время танца Лобода показала, что ведет себя по всем правилам карантина - руки Светланы одеты в латексные перчатки, а благодаря видео-эффектам, на лице звезды периодически появляется защитная маска.

Малышка LO теперь в TikTok.

Обещаю не дать вам скучать ни на карантине , ни после😻😻😻

#мой

#newSong, - написала Светлана.

За несколько часов танец Лободы посмотрели более 800 тыс. раз.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода похвасталась похудением на карантине.

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