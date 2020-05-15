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Кукольное семейство: Одесская Барби показала младшего брата и маму в молодости

Комментариев: 1
Известная блогер опубликовала очередной архивный снимок.

Кукольное семейство: Одесская Барби показала младшего брата и маму в молодости
Кукольное семейство: Одесская Барби показала младшего брата и маму в молодости
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая более известна как “Одесская Барби“ благодаря своему сильному сходству с культовой куклой, продолжает удивлять фолловеров архивными фото.

Так, недавно Лукьянова показала свои детские снимки, сделанные в дошкольном и младшем школьном возрасте.

На этот раз, Валерия порадовала поклонников еще больше - и выставила в Сеть архивное семейное фото - с мамой и младшим братом.

Такого фото ещё не было, жаль очень плохое качество . Пыталась как могла навести резкость и практически не помогло) тут мне наверное года 4. На фото мама @irina.pashckeeva и брат #староефото #семья #красивыелюди, - подписала публикацию Лукьянова.

Кукольное семейство: Одесская Барби показала младшего брата и маму в молодости
Кукольное семейство: Одесская Барби показала младшего брата и маму в молодости
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Фолловеры отметили в комментариях, что мама Валерии очень красива, а сама она почти не изменилась:

  • Вы были просто божественно красивым ребёнком 😍😇и мама очень красивая 👏🏼👏🏼👏🏼
  • Уже в детстве волевой взгляд 👍
  • Мама красивая
  • Прекрасная мама, прекрасная Валерия!
  • Вы похожи на маму...👍🔥
  • Очень красивая мама в молодости, да и сейчас 🌸 вы с ней похожи 💚
  • Вы не изменились, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Одесская Барби показала фото с натуральным цветом.

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Теги: Одесская Барби фото, семьи звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.05.2020, 12:24
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гость
Пользуясь случаем, передаю огромный привет дочурке Байбенкова Василия Владимировича - Ольге Васильевне, я помню про тебя!
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