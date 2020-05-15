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"Королева младшая": Маша Полякова показала свежие фото в купальнике

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Дочка Поляковой засветилась в бассейне и взбудоражила Сеть.

"Королева младшая": Маша Полякова показала свежие фото в купальнике
instagram.com/mashapolyakova/

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Дочка популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша взбудоражила Сеть свежими снимками в купальнике.

В Инстаграм девушка добавила несколько фото. сделанных, судя по всему, в бассейне на территории загородного дома, где живет звездное семейство. Маша позирует в сдельном красном купальнике, согнув одну ноги и облокотившись на нее рукой.

Как бы вы подписали эту фотку😘?, - уточнила юная красотка.

"Королева младшая": Маша Полякова показала свежие фото в купальнике
instagram.com/mashapolyakova/

"Королева младшая": Маша Полякова показала свежие фото в купальнике
instagram.com/mashapolyakova/

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Фолловеры девушки отметили, что она позирует, как ее мама, и обыграли одну из песен Ольги, назвав Машу "принцессой ночи":

  • queen😍😍😍
  • машкааа😍😍😍🔥🔥
  • Красивая😍😍😍😍
  • ну, если я это скажу, то получу бан
  • Вся у маму🔥🔥🔥🔥🔥
  • Принцесса ночи😂
  • Я би підписала ці фотки нічна львіца
  • "слишком классная для вас" 🤩🤩😄😍
  • Первое купание 2020 в домашнем бассейне, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова призналась, делала ли пластики. 

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова, дети звезд, фото в купальнике
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.05.2020, 12:06
Оценка:  0
гость
Меня одну раздражает эта пиарящаяся малолетка?
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