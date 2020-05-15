"Королева младшая": Маша Полякова показала свежие фото в купальнике
Читай также: Эффектно: София Хаджипантели показала фигуру в леопардовом мини-бикини
Дочка популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша взбудоражила Сеть свежими снимками в купальнике.
В Инстаграм девушка добавила несколько фото. сделанных, судя по всему, в бассейне на территории загородного дома, где живет звездное семейство. Маша позирует в сдельном красном купальнике, согнув одну ноги и облокотившись на нее рукой.
Как бы вы подписали эту фотку😘?, - уточнила юная красотка.
Читай также: Оля Полякова рассказала, как в школьные годы попалась на воровстве
Фолловеры девушки отметили, что она позирует, как ее мама, и обыграли одну из песен Ольги, назвав Машу "принцессой ночи":
- queen😍😍😍
- машкааа😍😍😍🔥🔥
- Красивая😍😍😍😍
- ну, если я это скажу, то получу бан
- Вся у маму🔥🔥🔥🔥🔥
- Принцесса ночи😂
- Я би підписала ці фотки нічна львіца
- "слишком классная для вас" 🤩🤩😄😍
- Первое купание 2020 в домашнем бассейне, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Оля Полякова призналась, делала ли пластики.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил