Дочка Поляковой засветилась в бассейне и взбудоражила Сеть.

"Королева младшая": Маша Полякова показала свежие фото в купальнике instagram.com/mashapolyakova/

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Дочка популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша взбудоражила Сеть свежими снимками в купальнике.

В Инстаграм девушка добавила несколько фото. сделанных, судя по всему, в бассейне на территории загородного дома, где живет звездное семейство. Маша позирует в сдельном красном купальнике, согнув одну ноги и облокотившись на нее рукой.

Как бы вы подписали эту фотку😘?, - уточнила юная красотка.

"Королева младшая": Маша Полякова показала свежие фото в купальнике instagram.com/mashapolyakova/

"Королева младшая": Маша Полякова показала свежие фото в купальнике instagram.com/mashapolyakova/

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Фолловеры девушки отметили, что она позирует, как ее мама, и обыграли одну из песен Ольги, назвав Машу "принцессой ночи":

queen😍😍😍

машкааа😍😍😍🔥🔥

Красивая😍😍😍😍

ну, если я это скажу, то получу бан

Вся у маму🔥🔥🔥🔥🔥

Принцесса ночи😂

Я би підписала ці фотки нічна львіца

"слишком классная для вас" 🤩🤩😄😍

Первое купание 2020 в домашнем бассейне, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова призналась, делала ли пластики.

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