Знаменитость добавила новые фото и порадовалась по поводу рекордного количества фолловеров .

"Ого, какой look!": Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом instagram.com/kimkardashian

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Американская знаменитость армянского происхождения - светская львица, дизайнер и модель Ким Кардашьян очаровала поклонников ярким образом.

В Инстаграм Ким добавила несколько фото, на которых позирует в травянисто-зеленом облегающем платье с лилово-винным лифом. Образ Инста-дивы дополняет стильная прическа - волосы Кардашьян гладко зачесаны и собраны в косу на темени.

В описании Ким похвасталась, что у нее теперь более 170 млн. фолловеров и поблагодарила их за внимание.

170 миллионов ВАУ, я вас всех очень люблю! 💚💛🧡❤️, - написала знаменитость.

"Ого, какой look!": Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом instagram.com/kimkardashian

"Ого, какой look!": Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом instagram.com/kimkardashian

Подписчики пришли в восторг от look-а светской львицы, а старшая сестра Ким - Кортни Кардашьян даже попросила “одолжить наряд“.

В Инста-сториз Ким Кардашьян также добавила эффектные снимки, на которых позирует для рекламы утягивающего белья своего бренда.

"Ого, какой look!": Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом instagram.com/kimkardashian

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