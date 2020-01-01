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"Ого, какой look!": Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом

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Знаменитость добавила новые фото и порадовалась по поводу рекордного количества фолловеров .

"Ого, какой look!": Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом
instagram.com/kimkardashian

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Американская знаменитость армянского происхождения - светская львица, дизайнер и модель Ким Кардашьян очаровала поклонников ярким образом.

В Инстаграм Ким добавила несколько фото, на которых позирует в травянисто-зеленом облегающем платье с лилово-винным лифом. Образ Инста-дивы дополняет стильная прическа - волосы Кардашьян гладко зачесаны и собраны в косу на темени.

В описании Ким похвасталась, что у нее теперь более 170 млн. фолловеров и поблагодарила их за внимание.

170 миллионов ВАУ, я вас всех очень люблю! 💚💛🧡❤️, - написала знаменитость. 

"Ого, какой look!": Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом
instagram.com/kimkardashian

"Ого, какой look!": Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом
instagram.com/kimkardashian

Подписчики пришли в восторг от look-а светской львицы, а старшая сестра Ким - Кортни Кардашьян даже попросила “одолжить наряд“.

В Инста-сториз Ким Кардашьян также добавила эффектные снимки, на которых позирует для рекламы утягивающего белья своего бренда.

"Ого, какой look!": Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом
instagram.com/kimkardashian

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер позировала в эротическом белье. 

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Теги: Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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