Звезда запостила снимок, на котором позирует в лимузине .

Какие ножки!: Седокова в дерзком мини впечатлила Сеть instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова покорила Сеть эффектным черно-белым фото из своего архива. В Инстаграм эпатажная артистка добавила снимок, на котором позирует, сидя в лимузине.

Анна одета в коротенький белый наряд, она забросила длинные обнаженные ноги в туфлях на спинку сиденья водителя. Рука Седоковой сжимает ладонь сидящего рядом мужчины - судя по всему, ее бойфренда Яниса Тиммы.

Эффектный снимок Анна дополнила стихом “Лабиринт“ Ирины Самариной:

Только ради того, чтобы снова обняться с тобой,

Я пройду испытания те, от которых сдаются…

Знаешь, люди ломаются, если мечты разобьются…

Только я не сдаюсь, остаюсь в поединке с судьбой…

А она мне на плечи опять безысходность кладёт…

Посыпает мне душу разлукой и злыми слезами,

И рисует опять расстояний туман между нами,

Чтобы сердце моё превратилось в нетающий лёд…



Только ради того, чтобы снова с тобой говорить

Без сети интернет, и к любимой щеке прикасаться,

Я готова упасть, и расплакавшись, вновь подниматься,

Потому что пока я дышу, не могу не любить…

Как бессмысленна жизнь без любимых и ласковых глаз…

Если не с кем делиться любовью, то жизни не надо.

Ты же счастье моё! Пред любовью бессильны преграды.

Завтра может не быть, но тебе я признаюсь сейчас:



Только ради того, чтоб твои улыбались глаза,

Я готова поверить, что нам небеса не солгали,

И что нас разделив, наши чувства они проверяли…

Что Господь на вопрос: «Можно с ним?», мне ответит: «Я ЗА!»

И что эта разлука, как ночь перед вспышкой большой,

Где у нас впереди столько счастья, что сможем делиться…

Чтобы радости свет украшал незнакомые лица.

Я люблю тебя очень всем сердцем своим и душой… - процитировала звезда.

Какие ножки!: Седокова в дерзком мини впечатлила Сеть instagram.com/annasedokova

Фолловеры Анны рассыпались в комплиментах и отметили, что она выглядит потрясающе красивой.

Ранее мы писали, что Анна Седокова покорила Сеть поцелуем с любимым.

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