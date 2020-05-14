Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Какие ножки!: Седокова в дерзком мини впечатлила Сеть

Комментариев: 3
Звезда запостила снимок, на котором позирует в лимузине .

Какие ножки!: Седокова в дерзком мини впечатлила Сеть
Какие ножки!: Седокова в дерзком мини впечатлила Сеть
instagram.com/annasedokova

Читай также: “Была плохой девочкой“: Полуголая Седокова показала, как ее связывает женщина

Певица Анна Седокова покорила Сеть эффектным черно-белым фото из своего архива. В Инстаграм эпатажная артистка добавила снимок, на котором позирует, сидя в лимузине.

Анна одета в коротенький белый наряд, она забросила длинные обнаженные ноги в туфлях на спинку сиденья водителя. Рука Седоковой сжимает ладонь сидящего рядом мужчины - судя по всему, ее бойфренда Яниса Тиммы. 

Эффектный снимок Анна дополнила стихом “Лабиринт“ Ирины Самариной:

Только ради того, чтобы снова обняться с тобой,
Я пройду испытания те, от которых сдаются…
Знаешь, люди ломаются, если мечты разобьются…
Только я не сдаюсь, остаюсь в поединке с судьбой…
А она мне на плечи опять безысходность кладёт…
Посыпает мне душу разлукой и злыми слезами,
И рисует опять расстояний туман между нами,
Чтобы сердце моё превратилось в нетающий лёд…

Только ради того, чтобы снова с тобой говорить
Без сети интернет, и к любимой щеке прикасаться,
Я готова упасть, и расплакавшись, вновь подниматься,
Потому что пока я дышу, не могу не любить…
Как бессмысленна жизнь без любимых и ласковых глаз…
Если не с кем делиться любовью, то жизни не надо.
Ты же счастье моё! Пред любовью бессильны преграды.
Завтра может не быть, но тебе я признаюсь сейчас:

Только ради того, чтоб твои улыбались глаза,
Я готова поверить, что нам небеса не солгали,
И что нас разделив, наши чувства они проверяли…
Что Господь на вопрос: «Можно с ним?», мне ответит: «Я ЗА!»
И что эта разлука, как ночь перед вспышкой большой,
Где у нас впереди столько счастья, что сможем делиться…
Чтобы радости свет украшал незнакомые лица.
Я люблю тебя очень всем сердцем своим и душой… - процитировала звезда.

Какие ножки!: Седокова в дерзком мини впечатлила Сеть
Какие ножки!: Седокова в дерзком мини впечатлила Сеть
instagram.com/annasedokova

Фолловеры Анны рассыпались в комплиментах и отметили, что она выглядит потрясающе красивой.

Ранее мы писали, что Анна Седокова покорила Сеть поцелуем с любимым.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Седокова, мини, романы звезд, стих
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.05.2020, 19:19
Оценка:  0
гость
АНЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  14.05.2020, 19:19
Оценка:  0
гость
Прокацапская тупая п...зда!
IrenaSH    14.05.2020, 18:46
Оценка:  0
IrenaSH
Тетка и на пенсии чудить будет. Жаль детей за безмозглую мамку...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь