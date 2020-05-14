Какие ножки!: Седокова в дерзком мини впечатлила Сеть
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Певица Анна Седокова покорила Сеть эффектным черно-белым фото из своего архива. В Инстаграм эпатажная артистка добавила снимок, на котором позирует, сидя в лимузине.
Анна одета в коротенький белый наряд, она забросила длинные обнаженные ноги в туфлях на спинку сиденья водителя. Рука Седоковой сжимает ладонь сидящего рядом мужчины - судя по всему, ее бойфренда Яниса Тиммы.
Эффектный снимок Анна дополнила стихом “Лабиринт“ Ирины Самариной:
Только ради того, чтобы снова обняться с тобой,
Я пройду испытания те, от которых сдаются…
Знаешь, люди ломаются, если мечты разобьются…
Только я не сдаюсь, остаюсь в поединке с судьбой…
А она мне на плечи опять безысходность кладёт…
Посыпает мне душу разлукой и злыми слезами,
И рисует опять расстояний туман между нами,
Чтобы сердце моё превратилось в нетающий лёд…
Только ради того, чтобы снова с тобой говорить
Без сети интернет, и к любимой щеке прикасаться,
Я готова упасть, и расплакавшись, вновь подниматься,
Потому что пока я дышу, не могу не любить…
Как бессмысленна жизнь без любимых и ласковых глаз…
Если не с кем делиться любовью, то жизни не надо.
Ты же счастье моё! Пред любовью бессильны преграды.
Завтра может не быть, но тебе я признаюсь сейчас:
Только ради того, чтоб твои улыбались глаза,
Я готова поверить, что нам небеса не солгали,
И что нас разделив, наши чувства они проверяли…
Что Господь на вопрос: «Можно с ним?», мне ответит: «Я ЗА!»
И что эта разлука, как ночь перед вспышкой большой,
Где у нас впереди столько счастья, что сможем делиться…
Чтобы радости свет украшал незнакомые лица.
Я люблю тебя очень всем сердцем своим и душой… - процитировала звезда.
Фолловеры Анны рассыпались в комплиментах и отметили, что она выглядит потрясающе красивой.
Ранее мы писали, что Анна Седокова покорила Сеть поцелуем с любимым.
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